Una nueva estrella de Pumas UNAM se marcharía junto a su entrenador y hay mucha preocupación

Luego de anunciar oficialmente la salida de su director técnico , Marcelo Frigério, el equipo femenil de Pumas UNAM podría sufrir una baja de peso en los próximo días. Se trata de Paola Chavero, quien lleva ya más de ocho años en la institución y se ha convertido en una de las grandes referentes del vestuario.

Según informó el periodista Bruno Hernández, la mediocampista sería la próxima baja de los Auriazules tras la partida de su entrenador . Estos rumores toman fuerza luego de que el equipo completara una temporada decepcionante en la que muchos aficionados se ilusionaron con que se podía dar algo más.

Instagram Paola Chavero / @pao_chavero13

Pese a aún ser muy joven, Chavero es, desde hace tiempo, todo un emblema de Pumas Femenil. Con tan sólo 23 años, la futbolista oriunda de Tlalnepantla de Baz ya acumula más de 140 juegos con la playera de la Universidad Nacional. Luego de un bajón en su rendimiento a principio de año, recuperó la confianza y volvió a su nivel de la mano de Frigério.

Pese a la esperanza de lograr grandes cosas (incluso se atrevió a decir ante la prensa que los demás equipos debían "tener miedo" del nuevo Pumas), el equipo poco a poco empezó a perder puntos y Chavero fue una de las apuntadas. "Soy plenamente consciente de que mi rendimiento en los últimos partidos no ha estado a la altura", reconoció en un mensaje para los aficionados compartido en sus redes hace dos meses.

Con su DT ya fuera del club, todo apunta a que la mediocampista de la Selección de México podría ser la próxima marcha confirmada de Pumas Femenil antes de que termine el año. "Este mal momento no define quién soy como jugadora ni lo que puedo aportar", señaló también en dicho mensaje.

¿Quién reemplazará a Figério en el banquillo de Pumas UNAM?

La dirigencia de Pumas UNAM ya trabaja para encontrar al reemplazante ideal de Frigério en el puesto de entrenador. Si bien todavía no hay nada confirmado, el periodista Sergio Sánchez apuntó a que Roberto Medina podría ser nuevo DT del equipo femenil.

Medina se encuentra sin equipo tras dejar su cargo en Atlas, por lo que no sería difícil convencerlo para que llegue a la Universidad Nacional. Por otra parte, el medio Bolavip indicó que Frigério podría ser presentado en Monterrey y dirigir a las Rayadas en 2026.