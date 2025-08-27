Uno por uno: ellos son los 3 candidatos de Rayados para reforzar la ofensiva

Rayados de Monterrey aún no suma refuerzos para el Apertura 2025 pese a que cuenta con dinero tras una de sus ventas más grande en la historia, la de Nelson Deossa al Real Betis , así como las de Jordi Cortizo y Alfonso Alvarado a León. La directiva del conjunto regio sigue en búsqueda de su próximo fichaje y en su lista tienen a 3 candidatos, 2 de ellos sudamericanos.

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, Monterrey tiene pláticas con 3 jugadores, entre ellos Julián Carranza y Mateo Casierra, además de otro delantero más, cuyo nombre no fue revelado, tal vez porque sea el fichaje que realmente rompería el mercado del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX .

@carranzajuli21 Julián Carranza juega en el Feyenoord y es uno de los 3 candidatos de Rayados

¿Quién es Julián Carranza, uno de los 3 candidatos de Rayados?

Julián Carranza es un futbolista argentino de 25 años que actualmente milita en el Feyenoord de Países Bajos, club en el que tiene contrato hasta 2028. El atacante inició su carrera en Banfield, donde fue visto por Inter Miami de la MLS.

Carranza llegó a las Garzas en verano de 2019, pero no alcanzó el nivel esperado, y regresó una vez más al club argentino para después tener un paso por Philadelphia, su último club antes de marcharse a Europa en 2024.

El argentino suma 5 goles en 30 partidos jugados con el equipo neerlandés, de acuerdo con BeSoccer. Y actualmente tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros (108.7 millones de pesos).

¿Quién es Mateo Casierra, candidato para reforzar la ofensiva de Rayados?

Mateo Casierra es un futbolista colombiano de 28 años con experiencia en Europa, pues actualmente milita en el Zenit de Rusia. El delantero surgió de las inferiores del Deportivo Cali para después se fichado por Ajax y FC Groningen de Países Bajos.

@mateocasierra30 Mateo Casierra se encuentra en Rusia con Zenit y es uno de los prospectos de Rayados para llegar en el Apertura 2025

Casierra regresó al futbol sudamericano a principios de 2019 con Racing de Argentina, para nuevamente retornar al Ajax. Posteriormente se iría al B SAD de Portugal y llegaría a la liga rusa con el FK Sochi y desde 2022 con Zenit.

El colombiano inició con el pie derecho la Temporada 2025-2026, pues suma 6 goles y una asistencia en 7 partidos disputados. El artillero tiene actualmente un valor en el mercado de 10 millones de euros (217.5 millones de pesos), según Transfermarkt.

El misterioso tercer candidato de Rayados

Rayados mantiene pláticas activas con un tercer candidato, del cual se desconoce su nombre. No obstante, todo apunta a que se trata de Borja Mayoral, jugador español que actualmente milita en el Getafe y que podría ser su refuerzo bomba para el Apertura 2025.

@borjamayoral Borja Mayoral es seguido de cerca por Rayados y el principal candidato para reforzar la ofensiva

El futbolista tiene una destacada trayectoria, pues salió y jugó en el Real Madrid, así como en la Roma de Italia. El español de 28 años tiene un precio de 7.5 millones de euros (163.2 millones de pesos).