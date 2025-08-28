Vale 4 millones, Cruz Azul lo quiso y hoy quiere ser su verdugo jugando para Chivas

Gilberto “Tiba” Sepúlveda estuvo en la mira de Cruz Azul en este mercado de verano, pues fue uno de los candidatos para suplir a Gonzalo Piovi en caso de que se fuera a Inter Miami, lo cual no sucedió debido a que el fichaje se complicó por una razón . Por lo anterior, el mexicano que vale 4 millones de euros (87.2 millones de pesos) se quedó en Chivas y ahora buscará ser el verdugo de la Máquina en la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul contactó al “Tiba” para conocer su situación contractual con Chivas, según fuente cercanas al club cementero. No obstante, confirmaron que no hubo una propuesta formal por el jugador, ya que solo fue un candidato en caso de que el defensa argentino se marchara a la MLS, que venció a la Liga BBVA MX en el Juego de Estrellas 2025 .

@tiba_sepulveda Gilberto Sepúlveda pudo haber llegado a Cruz Azul, pero ahora con Chivas tratará de convertirse en su verdugo

Sepúlveda continuará en Chivas, pese a que no es titular con Gabriel Milito, aunque se espera que vea minutos ante Cruz Azul y pueda convertirse en su verdugo al destacar en la zona defensiva o marcando una anotación con la cual su equipo vuelva a la senda del triunfo.

El rendimiento de Gilberto “Tiba” Sepúlveda con Chivas

Gilberto “Tiba” Sepúlveda tiene 26 años y es canterano de Chivas, club con el que debutó en Primera División en 2019. Actualmente no tiene gran participación en el equipo que comanda Gabriel Milito, ya que de en 6 jornadas solo ha disputados 2 partidos, en los cuales recibió una tarjeta amarilla.

El defensa suma 8 torneos con el primer equipo, según la plataforma BeSoccer, en los cuales ha jugado 195 partidos, siendo 184 de ellos como titular. Además, “Tiba” lleva 6 goles y 50 amonestaciones en su paso por la Liga BBVA MX.

¿Cuándo es el partido entre Cruz Azul y Chivas?

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en la jornada 7 del Apertura 2025, lo que promete ser un gran duelo, ya que el conjunto rojiblanco está ávido de ganar y buscará hacerle la maldad a la Máquina quitándole el invicto de la Liga BBVA MX.

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se disputaré el sábado 30 de agosto a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio AKRON de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.