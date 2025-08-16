Vale 4 veces menos que Ángel Correa, pero promete ser un dolor de cabeza para Tigres con el América

La jornada 5 del Apertura 2025 nos sorprende con un verdadero partidazo: Tigres de la UANL vs América . Ambos equipos se verán las caras este mismo sábado 16 de agosto, donde los dirigidos por Guido Pizarro llegan como leves favoritos por el nivel demostrado hasta ahora y además, por ser locales. Sin embargo, los Felinos deberán tener cuidado de un jugador rival que viene en muy buena forma: Dagoberto Espinoza.

El lateral derecho viene siendo el mejor jugador del América en este inicio del Apertura 2025. Según SofaScore, Espinoza lidera el ranking de mejores valoraciones dentro de la plantilla de Las Águilas con un 7.75 de media general superando a otros futbolistas como Brian Rodríguez e Israel Reyes. Cabe destacar que Espinoza viene de marcar en el triunfo del América ante Querétaro por la cuarta fecha de la Liga BBVA MX .

¿Cuál es el valor de mercado de Dagoberto Espinoza?

El lateral nacido en Guamúchil está atravesando un gran momento en su carrera como futbolista y así lo refleja su precio. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, Dagoberto Espinoza tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros, su máximo histórico. Sin embargo, su valor es cuatro veces inferior al de Ángel Correa, figura de Tigres que tiene un precio de 10 millones de euros.

¿Cuándo juegan América y Tigres por la jornada 5 del Apertura 2025?

América y Tigres se verán las caras por la quinta fecha del Apertura 2025 este sábado 16 de agosto. El partido comenzará a las 19:00 horas (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán. Este choque de titanes será transmitido de manera gratuita por la señal de TV Azteca con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

El probable once titular de América ante Tigres

Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y José Zúñiga.

El probable once titular de Tigres para enfrentar al América

Nahuel Gúzman; Javier Aquino, Romulo Zwarg, Juan Purata, Jesus Garza; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Marcelo Flores; Ángel Correa e Ivan López.