Vale 7 millones y podría quedarse en la banca de Rayados: prefiere eso que traicionar sus raíces e irse a América

Orbelín Pineda es el jugador que preferiría quedarse en la banca de Rayados, un equipo con un gran plantel, en caso de que sea convencido y regrese a la Liga BBVA MX. Lo anterior, ya que el mexicano, quien tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros (153.5 millones de pesos), también es pretendido por el América, pero tal parece que se quedaría triunfando en Europa porque le gustó más .

Pineda ha sido sondeado por la directiva de Monterrey para reforzar al plantel, pues actualmente están en búsqueda de jugadores de renombre sin importar el precio, ya que cuentan con más de 40 millones de dólares (753.5 millones de pesos) para gastar, los cuales obtuvieron con la venta de Nelson Deossa y avanzar hasta Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025, fase en la que cayeron ante Borussia Dortmund .

@orbelin7pineda Orbelín Pineda fue jugador referente tanto en Cruz Azul como en Chivas, por lo que se descartaría un posible fichaje al América

El seleccionado mexicano también es del interés del América, que está en búsqueda de un jugador revulsivo, pero antes de ello desearía llegar primero a Rayados para no traicionar su pasado, pues fue un jugador referente con Chivas y Cruz Azul, acérrimos rivales de las Águilas. Cabe mencionar que por el momento solo son rumores, ya que no hay una propuesta oficial por el “Maguito”.

¿Realmente Orbelín Pineda podría ser banca en Rayados?

Orbelín Pineda es un jugador distinto, pues en cualquier jugada pueda hacer lo impensable, por lo que sería muy difícil de que sea banca en Rayados, en caso de que el club logre repatriarlo. Si bien es cierto Monterrey cuenta con una plantilla de grandes futbolistas, el mexicano llegaría al equipo como el refuerzo bomba.

En caso de que el cuadro regio lo contratara, “Maguito” podría ocupar el lugar de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien no vive su mejor momento tras su regreso de Europa. Pineda también jugaría en el puesto de Sergio Canales, pues el futbolista que es uno de los veteranos del equipo le vendría bien tener quien lo sustituya en la parte complementaria, ya que se ve complicado que pueda ser relegado de la titularidad.