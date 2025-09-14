Vale más que Cristiano Ronaldo, es una de las principales joyas de la Liga BBVA MX y eso que suma 127 minutos

Su llegada a México dejó muchas dudas, pero desde que jugó sus primeros minutos se ganó el cariño de sus aficionados y hasta hizo gol. Allan Saint-Maximin arribó a la Liga BBVA MX con después de varios meses sin jugar, pero su adaptación al balompié mexicana fue de inmediato y ya acumula 127 minutos. Su valor en el mercado, según Transfermarkt es de 13 millones de dólares y para sorpresa de todos vale más que la leyenda Cristiano Ronaldo. “El Bicho” está valuado actualmente solamente en 12 mdd. El francés no pudo ayudar al América en su derrota ante las Chivas.

El precio más alto de Maxi en el mercado llegó a ser de 40 mde, jugaba para Newcastle. El de “CR7" fue de 120 mde, con el Real Madrid. Allan Saint-Maximin tuvo su primer partido como titular este fin de semana cuando el América recibió a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El francés jugó más de 60 minutos, pero no pudo hacer gol ni nada para evitar que su equipo rompiera una racha larguísima de partidos invictos como local . Lució poco en la cancha los minutos que estuvo y él como todo el equipo dejó muchas dudas. En sus dos primeros encuentros con los de Coapa hizo y gol y fue vital para la victoria.

El América pierde el invicto y ahora va ante el Monterrey

El América no tuvo su mejor partido en el torneo. El duelo ante las Chivas demostró algunas carencias que el equipo de André Jardine no demostraba. Los de Coapa al inicio lucieron confiados y posteriormente no supieron convertir la situación. El timonel brasileño fue muy claro al reconocer los errores que cometió su equipo. Ahora, los Millonetas se verán las caras ante los Rayados en la Jornada 9. Un duelo en el que el Monterrey y los azulcremas demostrarían que plantilla es la más poderosa.

Te puede interesar:



“Chivas fue sólido en defensa y efectivo al frente. Cuando logras combinar esas dos cosas, es muy probable que te lleves el triunfo. Nosotros generamos algunas opciones, pero nos faltó contundencia y ellos aprovecharon al máximo las suyas. Siempre insisto a los jugadores en la importancia de la humildad, tanto en las victorias como en las derrotas. El futbol es partido a partido y cualquiera puede sorprender. El último de la tabla puede vencer al líder”, dijo Jardine al término del encuentro.