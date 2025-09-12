deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Vale menos de 1 millón y brilla en Sudamérica, pero su fichaje por el América quedaría solo en un rumor

El jugador es uno de los mejores goleadores en Sudamérica, cualidad que llama la atención de varios clubes, aunque no del América por una gran razón

Vale menos de 1 millón y brilla en Sudamérica, pero su fichaje por el América quedaría solo en un rumor
Club América
Vale menos de 1 millón y brilla en Sudamérica, pero su fichaje por el América quedaría solo en un rumor
José Alejandro
Liga MX
Compartir

Claudio Spinelli es el jugador que vale menos de 1 millón de euros y actualmente brilla en Sudamérica, por lo que surgió el rumor de que sonaba para llegar a América que está listo para el Clásico Nacional ante Chivas, del cual la IA ya eligió a su favorito para el partido de la jornada 8 . El argentino es goleador en la liga de Ecuador, pero por el momento las Águilas tiene todas las plazas de extranjero llenas, por lo que se descarta su llegada.

Spinelli tiene una gran temporada con Independiente del Valle, pues en el reciente torneo de la liga de Ecuador suma 13 goles, posicionándose como uno de los 3 mejores romperredes de la temporada, hecho que llamó la atención de varios clubes, pero no del conjunto de Coapa, pues firmó recientemente a su estrella francesa .

Claudio Spinelli
@spinelliclaudio
Claudio Spinelli es el jugador que no llegará al América, ya que tiene todas las plazas de extranjero ocupadas

Claudio, a pesar del buen momento que vive, no es opción del América, ya que las plazas de extranjero están llenas, tiene varios delanteros en la plantilla y el mercado de fichajes cierra este 12 de septiembre, lo que hace casi imposible su llegada. Por eso es que solo se quedará en un rumor, aunque no se descarta que muy pronto arribe a la Liga BBVA MX de seguir con su racha goleadora.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es Claudio Spinelli, jugador que brilla en Sudamérica?

Claudio Spinelli es un futbolista de 28 años argentino, que inició su carrera en su país con Tigre, aunque muy pronto daría el gran salto a Europa con el Génova de Italia, club donde tuvo un ir y venir con diferentes equipos, pues en ese inter formó parte de Gimnasia y Argentinos Jrs en el país sudamericano, así como con el FC Koper de Rusia.

Spinelli pasaría posteriormente al FK Oleksandria de Ucrania, para regresar a Argentina con Lanús. Pese a su corta edad, ya suma varios equipos, pues también estuvo en Maldonado y Defensor de Uruguay, así como Bnei Sakhnin de Israel.

El argentino forma parte de Independiente del Valle desde enero de 2025, club en el que está tasado en 800 mil euros (17.3 millones de pesos), según Transfermarkt, y con el cual busca estabilidad para poder brillar.

Club América
Futbolistas extranjeros
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×