Vale la mitad que en su mejor momento, pasó por Europa y hoy sueña con jugar junto a Allan Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin generó una revolución con su llegada al Club América, debido a su calidad y vasta experiencia europea. Tanto es así que distintas figuras extranjeras soñaban y sueñan con jugar a su lado, y una de ellas es el propio Brian Rodríguez, jugador que renovó su contrato con las Águilas recientemente .

El futbolista uruguayo de 25 años reveló ante la prensa local que tenía muchas expectativas de jugar al lado de Saint-Maximin y que, además, ya lo tenía visto de jugar en el Newcastle de Inglaterra. Sin lugar a dudas, Brian Rodríguez aseguró que está cumpliendo un sueño y también reveló cuál fue el principal motivo por el que renovó su contrato con el América .

Club América / X Brian Rodríguez está muy a gusto de jugar con Saint-Maximin

Entre otros detalles, el ‘Rayito’ afirmó que aún falta conectar más dentro del terreno de juego con el francés, pues esto se debe a que suman muy pocos partidos juntos. Sin embargo, el uruguayo compartió que ya tuvo charlas con Saint-Maximin para buscar la manera de entenderse mejor dentro de la cancha y que el francés no está muy a gusto jugando en las bandas.

La carrera por Europa de Brian Rodríguez antes de llegar al América

Previo a cumplir su sueño de jugar al lado de Saint-Maximin, Rodríguez pasó por el futbol europeo y quizás pocos lo recuerdan. Sucedió en el año 2021, cuando LAFC decidió prestar al jugador al UD Almería de España. Sin embargo, el delantero jugó apenas cuatro meses allí con un saldo de 16 juegos disputados y solamente 1 asistencia en la segunda división española.

El precio de Brian Rodríguez cayó el doble durante los últimos años

A pesar de ser uno de los jugadores más sobresalientes del América, el uruguayo está lejos de su mejor momento como futbolista profesional. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Rodríguez llegó a tener un valor de mercado de 12 millones de euros en el año 2020 cuando aún jugaba en la MLS. En la actualidad, este valor se vio afectado y cayó hasta los 6 millones de euros. Es decir, la mitad de su mejor momento.