Valentín Mazzalupo y Argentina conquistan el Fut Azteca eCup

El Fut Azteca eCup 2022 ya tiene campeón. Cuatro países lucharon en el torneo más ambicioso de FIFA 22 y Argentina, representado por Valentín Mazzalupo, quien es jugador profesional de la escena competitiva para KRÜ Esports, se coronó en el evento presencial que se llevó a cabo en las instalaciones de TV Azteca Ajusco.

Luego del sorteo que definió los cruces en la antesala de la Gran Final, Argentina y Colombia dieron inicio al Fut Azteca eCup que fue narrado frente al público en las gradas por Antonio Rosique, Christian Martinoli, Rafael Ayala y Skyshock.

En un formato de partidos a ida y vuelta, el primer juego se lo llevó Valentín Mazzalupo por marcador de 4-2 frente a Sebastián Ortiz, representante colombiano y jugador profesional para Infinity Esports.

Posteriormente, tras disputar el juego de vuelta, el marcador finalizó 8-4 a favor del argentino para colocarse en la Gran Final.

El siguiente encuentro fue entre el mexicano, Alejandro ‘xPharm’ contra Kevin Fernández, jugador de Costa Rica. Tras un partido de ida con intensidad, todo se definiría en la vuelta, pues el resultado del primer juego fue un empate a dos goles. Después, el marcador global fue para el representante tico por 5-3 para avanzar a la Gran Final.

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Argentina y Costa Rica pelearon el campeonato

Tras superar a sus respectivos rivales en la instancia de semifinales, Valentín Mazzalupo y Kevin Fernández chocaron en la Gran Final.

Usando al París Saint-Germain, la ida fue para el jugador de KRÜ Esports por marcador de 3-0. Para la vuelta, el tico intentó reaccionar, no obstante, el global terminó 5-2, por lo que Argentina y Valentín Mazzalupo se coronaron en el Fut Azteca eCup.

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