Valía apenas 300 mil en Mazatlán, hoy es figura mundial y su precio está por los cielos

La Liga BBVA MX ha catapultado a varios futbolistas a grandes ligas de Europa como es el caso de Raúl Jiménez, quien logró un nuevo récord en la Premier League recientemente. Sin embargo, algunos casos no son tan conocidos o tan recordados y uno de ellos es el de Richard Ríos. Pues el mediocampista colombiano pasó por Mazatlán FC, con un precio de 300 mil euros, durante los primeros años de su carrera aunque pocos lo recuerdan.

Richard Ríos llegó a Mazatlán en el año 2021 cuando apenas tenía 21 años de edad. En ese momento, el colombiano jugaba para Flamengo, quien lo cedió a préstamo con la misión de que se foguee en la Liga BBVA MX tras destacar en la categoría Sub-20 del equipo brasileño. Sin embargo, allí no tuvo mucho protagonismo y hoy es uno de los mejores mediocampistas de Portugal tras llegar a Benfica con un precio de 16 millones de euros , según Transfermarkt.

SL Benfica / X Richard Ríos es uno de los mejores mediocampistas del mundo

¿Cómo fue el paso de Richard Ríos por Mazatlán FC?

A mediados del año 2021, Ríos llegó cedido a Mazatlán desde Flamengo, con el objetivo de sumar minutos en el Apertura 2021. No obstante, las constantes lesiones provocaron que el jugador colombiano no tenga muchos minutos ni tampoco un buen desempeño. Y es que sólo pudo disputar 9 encuentros en la Liga BBVA MX donde no pudo anotar ni asistir a sus compañeros.

Tras finalizar su préstamo a mediados de 2022 y con el Clausura de ese mismo año finalizado, Mazatlán tomó la decisión de no ejercer la cláusula de rescisión que tenía su contrato, por lo que debió retornar a Brasil para sumarse al Flamengo nuevamente. No obstante, ante la falta de oportunidades, Ríos rescindió su contrato con el ‘Mengao’ y fichó por el Guaraní de la Serie B brasileña. Allí su carrera comenzó a crecer exponencialmente.

Los números de Richard Ríos en Benfica

El mediocentro colombiano arribó a Portugal durante este mercado de fichajes, luego de que Benfica pagara alrededor de 30 millones de euros por la totalidad de su ficha. Ríos es transformó en el fichaje más caro en la historia del club portugués y, desde su llegada, suma 8 partidos jugados. Si bien no anotó ni asistió hasta el momento, es habitual titular y uno de los jugadores más regulares del Benfica en cuanto a rendimiento.