Su valor cayó de 18 millones a solo 2 y hoy América querría sacarlo de sus vestidores

El América necesita deshacerse de Javairô Dilrosun antes de que termine el mercado de fichajes. El futbolista poco a poco empieza a perder más su valor en el mercado y, después de estar cotizado en 18 millones de euros, ahora sólo está en € 2M. Las Águilas deben de aprovechar que equipos importantes de la Liga BBVA MX han preguntado por sus servicios.

Según el portal especializado en el valor de jugadores Transfermarkt, el neerlandés llegó a costar 18 millones de euros mientras militó en el Hertha Berlín, pero actualmente vale 2.5. Cuando llegó al América estaba valuado en 4 md€, por lo que las Águilas también están considerando la oferta de un equipo importante de la MLS que ha sonado en los recientes días para llevarlo a la liga de Estados Unidos.

Javairo Dilrosun debe regresar al América luego de su participación en el Mundial de Clubes

El América ya borró a Javairô Dilrosun de la Liga BBVA MX

Javairô Dilrosun no aparece en el registro de la Liga BBVA MX con el América. El conjunto de Coapa le quieren dar salida de manera urgente y en el certamen local hay equipos como Xolos o Santos que estarían interesados por el mediocampista, pero todo apunta a que el Colorado Rapids de la MLS es el equipo que ya preguntó formalmente por él.

El futbolista europeo llegó a Coapa el 2 de febrero de 2024, el América ya había ganado su primer título y se perfilaría para ser bicampeón y tricampeón, pero en ninguno de los torneos en los que Dilrosun militó en el América logró hacer una diferencia, ya que solamente jugó 52 partidos, metió 3 goles y puso 8 asistencias.

Javairô Dilrosun no logró quedarse en el LAFC

El América tenía la ligera esperanza que Javairô Dilrosun se quedara en la MLS militando con el LAFC. Las águilas prestaron al futbolista para que jugara el Mundial de Clubes con el cuadro angelino, pero el neerlandés no tuvo ni un minuto en dicho certamen. El préstamo era por más de un mes, por lo que se lo llevaron a la MLS y ahí sí jugó y hasta hizo gol, pero al final el cuadro estadounidense decidió no quedárselo y regresarlo a Coapa.

En un principio se habló mucho de Dilrosun y se dijo antes de que llegara al América que iba a ser refuerzo del Pachuca, pero los de Coapa lograron convencerlo y traerlo a sus filas pensando que iba a ser una competencia directa con Alejandro Zendejas y podía ayudar por esa banda para hacerlos más poderosos. No sucedió y se iría en cuestión de horas.