De promesas a figuras: Hugo Camberos y Santiago Sandoval disparan su valor y ya valen lo mismo en Chivas

Hugo Camberos y Santiago Sandoval sorprendieron a la Liga BBVA MX con su nivel en las categorías menores de la Selección Mexicana. Ambos futbolistas fueron clave para la obtención del Campeonato Sub-20 de Concacaf, rendimiento que les permitió hacerse un lugar en la consideración de Gabriel Milito en Chivas.

Tanto Camberos como Sandoval aumentaron su valor de mercado a raíz de las buenas actuaciones que fueron acumulando en la Selección Mexicana como así también en el Guadalajara. De acuerdo a los datos arrojados por Transfermarkt, ambos futbolistas alcanzaron el valor de 6.5 millones de euros.

El crecimiento de Hugo Camberos y Santiago Sandoval

Camberos logró duplicar su valor de mercado respecto a la última actualización de la plataforma (mayo de 2026). El extremo alcanzaba los 3 millones de euros en el mercado cuatro meses atrás y hoy su precio se estiró hasta los 6.5 millones de euros. Durante el transcurso de su evolución, destacó con el equipo Sub-20 de México y se ganó la titularidad en Chivas.

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El caso de Sandoval es muy similar. El mediocampista ofensivo contaba con una tasación de 3.5 millones de euros en el mercado y, tras su gran desempeño reciente, alcanzó crecer hasta los 6.5 millones de euros. También fue figura con el seleccionado azteca, además de haberse ganado la confianza de Milito con anterioridad en Chivas.

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Los números de Hugo Camberos y Santiago Sandoval en el Apertura 2026

Aunque ambos alcanzaron el mismo valor de mercado, sus aportes a Chivas han sido distintos. Santiago Sandoval suma tres goles en el Apertura 2026: marcó ante Xolos y firmó un doblete frente a Pumas. En esos dos partidos, el Guadalajara ganó por goleada.

Hugo Camberos todavía no marca en el torneo, pero ya registra una asistencia. El extremo preparó el gol de Roberto Alvarado en el empate contra Pachuca y ganó espacio en la alineación de Gabriel Milito tras regresar de la Selección Mexicana Sub-20. Así, los dos canteranos han encontrado formas diferentes de influir en el ataque rojiblanco.