ÚLTIMA HORA: México clasifica al Mundial Sub-20 de 2027

La Selección de México se ganó su boleto al Mundial Sub-20 de 2027 al vencer 4-0 a Panamá en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Premundial de Concacaf que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc. Los otros tres países que garantizaron su participación en el torneo que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán el próximo año fueron Costa Rica, Estados Unidos y Canadá al ser los semifinalistas.

El torneo regional Sub-20 era importantísimo porque tenía múltiples implicaciones. Además de dar los cuatro boletos al Mundial de la categoría, el Premundial de Concacaf da un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón y cuatro para los Juegos Panamericanos: uno para el que se corone como el mejor y uno para el mejor equipo de cada región Caribe, Centroamérica y Norteamérica.

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¿Cuándo se juega el Mundial Sub-20 de 2027 al que México calificó?

El Mundial Sub-20 de 2027 será disputado por 24 selecciones y hasta ahora solo han clasificado 10. Los dos países sede ganaron sus lugares de manera inmediata. Después se sumaron Alemania, España, Ucrania y Croacia tras el torneo Sub-19 de la UEFA que se disputó a principios de julio de 2026.

Tanto la CONMEBOL como la AFC, la confederación asiática, y la CAF, la confederación africana, tienen cuatro lugares asegurados cada uno. Oceania solo contará con un invitado a la justa Sub-20. El último país participante se definirá mediante un repechaje internacional con un participante de la AFC, de CONMEBOL, de la OFC y Dinamarca.

La cuestión es que la FIFA aún no ha definido las fechas para que se dispute el Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. Se espera que el anuncio se haga oficial cuando se disputen los torneos clasificatorios de África, Asia y Sudamérica en los próximos meses.