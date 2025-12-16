VALORANT Masters Santiago 2026 mantiene boletos disponibles para sus primeras jornadas

La fiebre por VALORANT Masters Santiago 2026 quedó demostrada desde el primer día de venta de boletos. El torneo, que marcará el arranque oficial de la temporada competitiva 2026 del VALORANT Champions Tour, agotó en cuestión de minutos las entradas para sus jornadas finales, confirmando a Chile como uno de los epicentros del esports a nivel global. Sin embargo, aún existen boletos disponibles para las primeras fases del campeonato, ofreciendo a los aficionados una oportunidad única de presenciar acción de alto nivel.

El evento se celebrará del 28 de febrero al 15 de marzo de 2026 en Espacio Riesco, Santiago, y reunirá a los doce mejores equipos del mundo, clasificados desde las principales ligas internacionales: Americas, EMEA, Pacific y China. Estas primeras jornadas serán clave, ya que definirán el rumbo del torneo y mostrarán los primeros enfrentamientos entre las potencias del circuito competitivo.

Las fechas correspondientes a semifinales y Gran Final, programadas para los días 13, 14 y 15 de marzo, ya se encuentran completamente agotadas. Esta respuesta inmediata del público reafirma el crecimiento sostenido de VALORANT como uno de los títulos más importantes del ecosistema de esports y consolida al Masters Santiago como uno de los eventos más esperados del año.

Además de los encuentros en el escenario principal, los asistentes podrán acceder a diversas experiencias complementarias, como la Zona de Comunidad, La Galería y El Foro, espacios diseñados para celebrar la cultura competitiva del juego, convivir con otros fans y disfrutar de contenido exclusivo del universo VALORANT. Los horarios de acceso estarán diferenciados: las puertas abrirán a las 13:30 horas entre semana y a las 12:00 horas los fines de semana.

Las entradas disponibles pueden adquirirse a través del sitio oficial de PuntoTicket. Riot Games recomienda a los aficionados mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde podrían anunciarse nuevas liberaciones de boletos o información adicional conforme se acerque el inicio del torneo.

VALORANT Masters Santiago 2026 promete ser una cita imperdible para la comunidad competitiva y una celebración del más alto nivel del shooter táctico de Riot Games.