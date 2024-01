Vampiro Canadiense dirá adiós a la lucha libre este 2024 durante la gira Orígenes, de AAA

Este 2024, Lucha Libre AAA tendrá una gira bautizada como ‘Orígenes’, en la cual luchadores que fueron pioneros y otros que dejaron huella en distintas épocas, regresarán para revivir viejas rivalidades y en la que también una leyenda como Vampiro Canadiense, se retirará.

Vampiro es uno de los pilares de AAA y de la lucha libre en México en los últimos 30 años, quien suma lesiones por su entrega en el ring, y arrastra problemas de diferentes tipos. Su momento del adiós ha llegado y junto a AAA decidieron que sea en esta gira en la que lo acompañen en su retiro.

Fue durante una rueda de prensa convocada esta martes, que Lucha Libre AAA dio detalles de todo esto y en la que Vampiro no logró contener el llanto por saberse en ocaso de su carrera.

Las palabras de Vampiro sobre su retiro de la lucha libre

“Estoy tan agradecido, nunca he disfrutado al Vampiro como ahora, puedo convivir con mis amigos, puedo ir a cada lugar a decir gracias estoy enamorado, este va a ser el mejor año de mi vida. Estoy en casa con mi gente de AAA, muchas gracias”, comentó un Vampiro con los ojos cristalinos por el sentimiento.

Dorian Roldán, director de AAA, expuso que en esta gira de Orígenes, no podrían dejar de voltear hacia el Vampiro, que ha estado en la historia de las tres décadas de AAA.

Declaraciones de la presentación de la gira ‘ORÍGENES’ de Lucha Libre AAA

Dorian Roldán: “Tuvimos a grandes leyendas como: Carmelo Reyes, Conan, Cibernetico, desde ahí con este gran resultado que nos iba enseñándo el apetito de la afición, llevamos dos grandes eventos en el Juan de la Barrera y el 20 de enero en Querétaro y decidimos ponerle a nuestra gira “origenes” donde vamos a darle un pequeño homenaje a las figuras que han formado parte de AAA, esto nos ha dicho que regresaríamos a esta gran gira y llevar este concepto a parte de la república mexicana”

“Este año me toca cumplir 40 años, me tocó crecer con la AAA y los personajes que están aquí, como: Gaby Apache, nuestros padres fallecieron el mismo año, su papá es uno de los grandes maestros de la Lucha Libre mexicana, los tres que estamos aquí, conectarnos en temas emocionales de 32 años de historia, Charly Manson protagonista de grandes triplemanías. Hablando de cibernetico mi tío fallece en 2006, cibernetico estaba en su apogeo y fue una de las personas que más apoyo para que siguiera en curso, y hoy estamos cumpliendo 32 años, nos asombró el recibimiento de la gente, estas escenografías de diamantina, escuchar a la gente, a los ídolos que están pidiendo y estamos muy emocionados”

“Es una gira donde estamos brindando homenajes a estas leyendas de AAA y va a marcar un antes y un después, hemos platicado de este proyecto en 2024, marcará la gira de despedida del Vampiro Canadiense de los cuadriláteros este año se estará presentando y será el año donde colgará las botas y no podemos hacerlo con esta gran gira de despedida y empezará con el evento en Marzo en Saltillo, esta gran despedida que será todo el año”

“Agradecimiento a todas las familias con estos grandes gladiadores se presentarán el sábado 3 de febrero y habrá varias sorpresas”.

Faby apache: “Había sentimientos encontrados, mucha nostalgia, el tema origenes, me encantó es algo que va a pernear durante todo el año con retro, nostalgia algunos nos habían visto, me dio gusto verlos en el Juan e la Barrera”.

Charly Manson: “Feliz de la vida de reencontrarme, de revivir algunas rivalidades”

Cibernético: “El concepto de AAA, en origenes fue una época muy bonita que toda la gente lo recuerda, la gente de 40-38 lo que veían en la TV en las arenas, AAA hizo muchas cosas que intentamos recordar todos los años va a ser una delicia”.

Alberto del Rio: “Empecé mi carrera en AAA, aquí empece y estoy aquí en 2024, en Querétaro me hicieron llorar, en este recibimiento, con los que me acompañan día a día, el recibimiento me puso la piel chinita y no tengo nada más que decir gracias a la empresa que me da la oportunidad de regresar a casa”.

