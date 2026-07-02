Nació en Venezuela, jugó en Chivas y hoy es refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026

Cruz Azul ha comenzado a formar un cuadro realmente competitivo para el Apertura 2026 de la mano de Joel Huiqui, aunque esto no exime que el club también busque refuerzos para sus categorías inferiores con la intención clara de volver a las bases en cuanto a fuerzas básicas se refiere.

Goool de Chivas| Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX

Con este contexto explicado, luce interesante conocer más respecto a Luis Daniel Ramírez, un futbolista que nació en Venezuela y que tuvo un breve paso por las Chivas del Guadalajara pero, que, sin embargo, tendrá minutos con la Máquina de Cruz Azul a partir del próximo torneo.

¿Quién es Luis Daniel Ramírez, ex de Chivas que llega a Cruz Azul?

De acuerdo con información del portal Vamos Cruz Azul, fue hace unos días cuando Luis Daniel Ramírez confirmó, a través de su agencia de representación, la llegada a La Noria de cara al siguiente torneo Apertura 2026 para desempeñarse como delantero en la categoría Sub-17.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Con apenas 16 años de edad, Luis Daniel Ramírez es un jugador que se desempeña como extremo derecho y que será dirigido por Gabriel Gómez en la categoría Sub-17. El nacido en Venezuela destaca por su mano a mano y su velocidad, hecho que lo ha ayudado a brillar en estas categorías.

Además, la fuente añade que Luis Daniel surgió del selectivo de Chivas luego de brillar en el Italven de Trujillo de Venezuela. Se sabe, además, que es hijo de José Alberto Ramírez, otrora jugador sudamericano que también fue presidente del Trujillanos FC, por lo que tiene una clara herencia deportiva.

¿Qué otros jugadores podrían llegar a Cruz Azul para el siguiente torneo?

Son muchos los rumores que han surgido en torno al mercado de fichajes de Cruz Azul, y en este apartado nombres como César Montes del Lokomotiv de Moscú y Juan Brunetta de Tigres destacan como los principales para llegar a La Noria de cara al torneo Apertura 2026.