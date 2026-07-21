Ver GRATIS y EN VIVO el partido Toluca vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Después de una espectacular Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbol mexicano está de regreso con un partido trepidante entre Toluca vs Pumas correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, encuentro que podrás disfrutar completamente EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca.

Disfruta gratis y en vivo el Toluca vs Pumas a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México en compañía de los mejores narradores que existen en el país.

El conjunto dirigido por Antonio "Turco" Mohamed llega a la segunda fecha del futbol mexicano tras obtener un importante triunfo en el Estadio Akron ante las Chivas, equipo que actualmente es la plantilla más cara de la Liga BBVA MX tras los flamantes fichajes que realizó para reforzar al equipo en este Apertura 2026.

Por si fuera poco, los Diablos Rojos lucieron dominantes en su visita a Zapopan y algunas de sus estrellas como Jesús Gallardo, Alexis Vega, Nico Castro y Jesús Angulo, presentaron un buen nivel.

Por su parte, los Pumas que sufrieron la baja de Efraín Juárez tras perder la final del Clausura 2026, ahora tienen como DT a Esteban Solari, quien debutó con una goleada en contra de 3-0 en Ciudad Universitaria ante el Pachuca, lo cual ha desatado críticas por parte de la afición Auriazul a la directiva, principalmente por no sostener el proyecto del entrenador que los llevó a la antesala del título.

Toluca vs Pumas, ¿quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 2?

De acuerdo a las casas de apuestas, el Toluca es amplio favorito para llevarse el triunfo en la Jornada 2 ante los Pumas, por la localía y por los resultados de ambos equipos en la primera fecha del Apertura 2026.

Toluca vs Pumas, momios del partido

