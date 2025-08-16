Ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs América, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

¡Platillo espectacular! TV Azteca transmitirá en vivo y gratis el mejor partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre los Tigres UANL y el América este sábado 16 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México, encuentro que podrás disfrutar a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

En partido que se llevará a cabo en el Estadio El Volcán, el conjunto de Guido Pizarro buscará acercarse al liderato general del futbol mexicano luego de que en la jornada anterior aplastó por marcador de 7-0 al Puebla y de momento se ubica en la segunda posición con 9 puntos.

Por su parte, las Águilas han tenido un inicio un poco irregular aunque tienen 8 unidades y marchan en el sexto lugar general, además vienen de derrotar por marcador de 1-0 al Querétaro de manera bastante discreta.

Tigres vs América, horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Tigres y América de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS este sábado 16 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Tigres vs América



Fecha : Sábado 16 de agosto de 2025

: Sábado 16 de agosto de 2025 Horario : 6:50 pm tiempo del centro de México

: 6:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio El Volcán, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: Estadio El Volcán, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Tigres vs América, favorito para ganar el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

De acuerdo a las casas de apuestas, los Tigres salen como favoritos para ganar el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX por un estrecho margen, aunque el resultado menos probable es un triunfo del América.

