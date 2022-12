Aunque se esperaban a otras selecciones, fueron otros equipos los que levantaron la mano en la fase de grupos. Ya con su boleto a los octavos de final, estos son los verdaderos “caballos negros” en Catar.

De principio había grandes expectativas en conjuntos como el de Dinamarca, Uruguay o Bélgica para ser candidatos a sorprender, pero fueron eliminados y pasaron a ser de las grandes decepciones del certamen.

En cambio, hay otras selecciones que no sólo avanzaron a la siguiente ronda, sino que lo hicieron con sensaciones muy positivas que los hacen soñar con trascender en el torneo.

Las verdaderas sorpresas del Mundial Catar

Japón es quizá el principal, ya que se quedaron con el primer lugar del “grupo de la muerte”, en donde derrotaron a dos campeones del mundo como Alemania y España. Por lo que ahora que se midan a Croacia en los octavos de final, buscarán seguir con esta inercia y vencer al vigente subcampeón mundial.

Marruecos es el otro, al también liderar un sector que compartió con los croatas y belgas, dos selecciones con credenciales para llegar lejos. Sin embargo, el cuadro africano hizo lo suyo sacando un empate y una victoria ante estos dos rivales, respectivamente. Ahora luchará por derrotar a una España en la fase final del torneo.

Con menos aspiraciones se encuentran Senegal (vs Inglaterra), Estados Unidos (vs Países Bajos) y Corea del Sur (vs Brasil), que sufrieron para avanzar a los octavos de final, pero esperan dar alguna sorpresa en sus enfrentamientos.

Mientras que si a Croacia todavía se le puede considerar un “caballo negro”, cuenta con importantes posibilidades de llegar lejos en Catar, al estar en el lado de la llave más accesible del torneo.

Además de que hace cuatro años en Rusia 2018 ya demostró que se crece ante los grandes y puede ser capaz de pelear por el título de la justa mundialista.