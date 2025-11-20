Vicente Sánchez estaría muy cerca de volver a la Liga BBVA MX y ya hay un equipo que suena para tenerlo como DT

Vicente Sánchez podría regresar a la Liga BBVA MX en el mercado invernal y tomar las riendas de un equipo de cara al Clausura 2026. Luego de dejar una gran impresión durante su breve paso por Cruz Azul, el uruguayo volvió a aparecer en escena luego de admitir públicamente que recibió propuestas para dirigir en México.

El exdelantero de Toluca y América había optado por tomarse una pausa de los banquillos después de su salida de La Máquina, una decisión que sorprendió a buena parte del entorno debido a los excelentes números que firmó. En apenas 28 encuentros, sumó 18 victorias y levantó la Concacaf Champions Cup 2025.

En una entrevista reciente con David Faitelson, Vicente Sánchez se sinceró ante los rumores de una posible vuelta. "Aún sigo la Liga BBVA MX porque permanecí mucho tiempo en mi etapa como jugador. Ya tuve ofertas para dirigir y estoy preparado para ello junto a mi cuerpo técnico", reconoció.

El equipo dispuesto a contratar a Vicente Sánchez

Aunque Vicente Sánchez evitó dar nombres, la versión más sólida en las últimas horas es que ya tendría un acuerdo prácticamente cerrado con un club mexicano. El periodista Heriberto Murrieta reveló que el Carucha está muy de volver a los banquillos de la Liga MX, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

El equipo que suena con mayor fuerza es Necaxa. Los Rayos, que no lograron consolidar un proyecto estable durante el Apertura 2025, quieren rearmarse para el año que viene, luego del decepcionante ciclo de Fernando Gago. No obstante, estas no son más que especulaciones y de momento no hay nada confirmado.

Necaxa acabó en la decimotercera posición de la Fase Regular y quedó lejos de la zona de Play-In, por lo que quieren revertir la situación. Si a esto se le suma la posible salida de su figura, Agustín Palavecino, está claro que deberán cambiar varias cosas para volver a ser competitivos.