VIDEO: Así fue el cuadrangular de Alejandro Kirk en el juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Blue Jays vs Dodgers

Alejandro Kirk vive un momento de ensueño en las grandes ligas con los Toronto Blue Jays. El originario de Tijuana se ha convertido en un pilar de la novena canadiense y prueba de ello es su facilidad para conectar cuadrangulares en momentos de tensión máxima. Kirk pegó un home run de tres carreras en la cuarta entrada para remontar la ventaja que tuvieron Los Angeles Dodgers de dos carreras en el juego tres de la Serie Mundial 2025.

Te puede interesar: Lando Norris levanta la voz contra la afición mexicana de F1

El mexicano le ganó el duelo al pitcher Tyler Glasnow, quien ya tenía embasado a Bo Bichette y a Vladimir Guerrero Jr para darle la ventaja a los Toronto Blue Jays en el tercer partido de la serie y el primero que se juega en la ciudad de Los Angeles. Cabe destacar que, es el quinto cuadrangular que pega en la postemporada y el segundo en la serie por el título.

Orgullo mexicano

Kirk ha encontrado su lugar ideal en la novena de Toronto y con base en buenas actuaciones se ha ganado el respeto y admiración no solo de los aficionados de los Blue Jays, también de un plantel lleno de estrellas como Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette, Max Scherzer y George Springer.

Por otro lado, sería histórico que Kirk ganara la Serie Mundial 2025 y escribir con letras doradas su nombre no solo en la historia de los Toronto Blue Jays, también en la del béisbol mexicano.