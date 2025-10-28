deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

VIDEO: Así fue el cuadrangular de Alejandro Kirk en el juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Blue Jays vs Dodgers

El jugador mexicano conectó un cuadrangular de tres carreras para darle la vuelta al partido ante Los Angeles Dodgers y es su quinto de la postemporada.

Dodgers vs Blue Jays
Erick De la Rosa
Home Run Azteca
Compartir

Alejandro Kirk vive un momento de ensueño en las grandes ligas con los Toronto Blue Jays. El originario de Tijuana se ha convertido en un pilar de la novena canadiense y prueba de ello es su facilidad para conectar cuadrangulares en momentos de tensión máxima. Kirk pegó un home run de tres carreras en la cuarta entrada para remontar la ventaja que tuvieron Los Angeles Dodgers de dos carreras en el juego tres de la Serie Mundial 2025.

Te puede interesar: Lando Norris levanta la voz contra la afición mexicana de F1

El mexicano le ganó el duelo al pitcher Tyler Glasnow, quien ya tenía embasado a Bo Bichette y a Vladimir Guerrero Jr para darle la ventaja a los Toronto Blue Jays en el tercer partido de la serie y el primero que se juega en la ciudad de Los Angeles. Cabe destacar que, es el quinto cuadrangular que pega en la postemporada y el segundo en la serie por el título.

Orgullo mexicano

Kirk ha encontrado su lugar ideal en la novena de Toronto y con base en buenas actuaciones se ha ganado el respeto y admiración no solo de los aficionados de los Blue Jays, también de un plantel lleno de estrellas como Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette, Max Scherzer y George Springer.

Por otro lado, sería histórico que Kirk ganara la Serie Mundial 2025 y escribir con letras doradas su nombre no solo en la historia de los Toronto Blue Jays, también en la del béisbol mexicano.

Toronto Blue Jays
Los Angeles Dodgers
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×