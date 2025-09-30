VIDEO del día que Sebastián Abreu le marcó un gol a Jesús Corona: fue su último DT

Jesús Corona le puso punto final a su carrera como futbolista y tuvo una despedida gigante en el Estadio Caliente durante el choque entre Tijuana y Cruz Azul por la jornada 11 del Apertura 2025 . Sebastián Abreu fue el último entrenador del ‘Chuy’ en su carrera, pero lo que pocos recuerdan es que el ‘Loco’ le marcó un gol al portero mexicano cuando este aún era jugador de futbol.

El gol en cuestión sucedió en el año 2006 y, en ese momento, Corona defendía la portería de Tecos. En un choque contra Rayados de Monterrey por el Torneo Apertura de ese mismo año, el ‘Loco’ Abreu recibió un pase de cabeza dentro del área y, sin dejar que el balón toque el suelo, controló y remató para vencer al ‘Chuy’. Por otro lado, Corona traicionó a Cruz Azul con su favorito para el Mundial 2026 .

Archivo Sebastián Abreu le marcó a Jesús Corona con Monterrey

El partido se dio en el marco de la fecha 9 del Apertura 2006 y, en esa ocasión, los regios se quedaron con la victoria por 3-2. El uruguayo, hoy entrenador de los Xolos, anotó un doblete y otro tanto de Leandro Gracián le dio la ventaja a Rayados. Mientras que, por otro lado, Hugo Droguett y Rafael Medina marcaron para los Tecos. Hoy, el ‘Chuy’ Corona dejó el futbol con Abreu como su último entrenador.

Apertura 2006.



Gol del ‘Loco’ Abreu a Jesús Corona.

Monterrey-Tecos.



Así fue la despedida de Jesús Corona en Tijuana

El ‘Chuy’ Corona recibió un homenaje impactante en el choque entre Tijuana y Cruz Azul. Dicho homenaje incluyó un video con los mejores momentos de su trayectoria, un pasillo de honor de jugadores de ambos equipos y un aplauso prolongado de la afición que coreó su nombre. También recibió una camiseta conmemorativa y un reconocimiento por parte de la directiva de Xolos.

¿Qué hará Jesús Corona de su vida tras su retiro?

Luego de haberse retirado del futbol, según lo mencionado en conferencia de prensa, Corona seguirá ligado al deporte. Primero se tomará un tiempo para disfrutar en familia, aunque aseguró que tomará un curso de entrenador y gestión deportiva, por lo que no sería extraño verlo de regreso en la Liga BBVA MX en los próximos años.