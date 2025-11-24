VIDEO: el gol de chilena que hizo Cristiano Ronaldo y está dando la vuelta al mundo

Pese a que su histórico gol de chilena ante la Juventus en los cuartos de final de la Champions ya tiene casi ocho años, parece que el tiempo no pasó para Cristiano Ronaldo . Si bien ya no se encuentra en el fútbol europeo, el portugués aún deslumbra con su fútbol en la liga de Arabia y este fin de semana dejó una postal que emocionó a todos sus fanáticos.

Por la novena jornada de la liga saudí, el Al-Nassr recibió este domingo al Al Khaleej en el Al-Awwal Park, con el objetivo de lograr una nueva victoria y mantener su puntaje perfecto. Si bien muchos esperaban ver un gol de Ronaldo , pocos imaginaban que el delantero de 40 años marcaría un tanto tan increíble que recordaría a sus épocas en el Real Madrid.

A los 96 minutos, cuando la historia ya estaba 3-1 a favor del equipo local y todo apuntaba a que no habría más emociones, pero el Bicho aún tenía un as guardado bajo la manga. Tras una gran jugada colectiva, Nawaf Al-Boushal metió un gran centro pasado que Ronaldo no desaprovechó.

El exfutbolista de Real Madrid, Machester United y Juventus realizó una sorprendente acrobacia para poner el 4-1 definitivo y generar un masivo grito de "Siu" en el estadio. De esta forma, llegó a su décimo tanto en la liga y se mantiene segundo en la tabla de goleo (por detrás de su compañero João Félix que suma 11).

TE PUEDE INTERESAR:



Ronaldo va por su primer título en Arabia Saudita

Más allá de haber revolucionado el fútbol saudí con su llegada y a haber sido líder de goleo en los últimos dos años, Cristiano Ronaldo aún no pudo levantar ningún trofeo oficial en el Al-Nassr. Afortunadamente para él, esta podría ser la temporada en que lo consiga.

Instagram Cristiano Ronaldo / @cristiano

Desde el arribo del entrenador Jorge Jesús, el equipo mejoró notablemente a nivel competitivo y actualmente se posiciona en la cima de la Primera División Saudí con nueve victorias en nueve jornadas. Además, mantiene una ventaja de cuatro puntos respecto al segundo, el Al-Hilal.