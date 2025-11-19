Brilló en la Liga BBVA MX y ahora podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Aunque antes de él casi no entraba en los mundiales, la selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo se clasificó para el Mundial 2026 y obtuvo su séptima clasificación consecutiva (6ª con CR7). En ese contexto, el entrenador del combinado luso busca jugadores para terminar de armar la lista de convocados y un jugador de la Liga BBVA MX podría entrar.

Resulta que los números respaldan a Paulinho , el delantero portugués que juega en Deportivo Toluca y ha tenido tres campeonatos de ensueño en la Liga MX, siendo tres veces campeón de goleo gracias a sus goles en el Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025. En ese contexto, podría acompañar a Cristiano Ronaldo en el ataque portugués en 2026.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo estaría presente en el duelo amistoso contra México

¿Qué tan cierta es la posibilidad de que Paulinho juegue con Cristiano Ronaldo el Mundial 2026?

Lo primero que despertó las ilusiones de los seguidores del futbol mexicano fueron las declaraciones del técnico luso. “Necesitamos un delantero centro y tenemos tres opciones, una de ellas es Paulinho, porque ha sido muy regular y está jugando muy bien, nos gusta lo que está haciendo”, expresó el entrenador Roberto Martínez sobre el delantero del Toluca.

Otro detalle es que los otros dos futbolistas que nombró Martínez fueron André Silva y Fábio Silva, jugadores que están en el Elche y el Borussia Dortmund. Ninguno de ellos tiene los fantásticos números que ostenta el delantero de Toluca en la Liga BBVA MX. Por todo eso, el punta de 33 años podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

MEXSPORT Paulinho en Deportivo Toluca

Todavía quedan algunos duelos amistosos antes de lo que será la justa internacional en México, Estados Unidos y Canadá y habrá que ver si convocan al de Toluca. Con Portugal, Paulinho ha jugado 3 partidos y ha convertido 2 goles (doblete en un 7-0 vs. Andorra el 11 de noviembre de 2020).

Los números de Paulinho con Toluca en la Liga BBVA MX

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, los números de Paulinho en el Toluca son los siguientes: