VIDEO: Luchador Misterius reacciona y da sus primeras declaraciones desde el hospital

La lucha libre mexicana ha sufrido de un nuevo episodio de impacto, por la terrible caída y lesión del luchador de Aguascalientes, Misterius, quien desde la cama de un hospital, notablemente incapacitado y afectado, rompió el silencio de lo ocurrido.

El accidente en plena lucha pudo haber sido fatal, al grado de perder la vida en el encordado como otros luchadores en la historia como Silver King o El Hijo del Perro Aguayo, sin embargo, su caso sigue en extrema atención por al menos tres lesiones ocasionadas en pleno ring de lucha libre.

Te podría interesar: Accidentes de la lucha libre que han generado mucha polémica

¿Cómo fue el accidente del luchador Misterius?

Durante una contienda en la que estaba en acción Misterius, buscó presentar todos sus recursos aéreos, aplicándole a su rival un castigo conocido como spanish fly, desde una de las esquinas.

El castigo tiene su alto grado de complejidad, aunque luchadores profesionales suelen mostrar ese movimiento constantemente en los eventos de lucha libre.

Misterius escaló a la tercera cuerda pecho con pecho con su rival, cuando se notaba una cierta inseguridad de los dos luchadores, entonces el castigo se tornó en una historia de terror.

Fue cuando Misterius buscó ejecutar el mortal hacia atrás, que la tercera cuerda pierde tensión y provoca que en su intento, se fue de cabeza hacia la lona en una posición vertical, llevándose la peor parte.

Las asistencias médicas arribaron y Misterius por la valentía se incorporó pero con notable dolor por lo que fue llevado de inmediato a un hospital para su atención rápida y para evitrar una desgracia.

Te podría interesar: El histórico luchador Halloween, podría quedar sin caminar por la lesión que arrastra

¿Qué lesiones tiene Misterius?

El luchador Misterius, de acuerdo a reportes , padece de tres lesiones importantes que tienen su vida condicionada:

Fractura de clavícula

Esguince de segundo grado en el cuello

Compresión de la sexta y séptima vértebra.

Esas lesiones son producto de esa salvaje y descompuesta caída contra la lona, con todo su peso y que afortunadamente el entrenamiento y trabajo, han evitado algo peor.

¿Qué dijo Misterius desde la cama del hospital?

Que dejen de especular de mi salud, mi estado no les diré que estoy muy bien, es bueno, estoy estable

Usando su máscara en la cama de un nosocomio, Misterius pidió no creer lo que se dice sobre su salud y sobre cómo se le está atendiendo, recalcando que los responsables de la función le han dado la atención médica, además mencionó a LA Park quien ha estado siguiendo el caso.

Lanzó un mensaje de agradecimiento con sus fanáticos, amigos y conocido que se han organizado para juntar recursos económicos, aunque ha querido subrayar que él o su familia no han pedido abiertamente dinero, pero sí han aceptado los donativos que les han llegado.

“Por mi condición es muy difícil tener la máscara, pero esto es para aclarar las especulaciones luego de mi accidente. Desde el inicio he sido atendido, he estado en buenas manos. Han habido páginas amarillistas donde dices que no volveré a caminar, quiero decirles que estoy bien, atendido de buenos doctores y en las manos de Dios.

Gracias a mis seguidores, y no se dejen guiar por cosas que no son. Nunca hemos pedido dinero, pero amigos me han hecho dinámicas y es de voluntad y corazón.

Que dejen de especular de mi salud, mi estado no les diré que estoy muy bien, es bueno, estoy estable y estaré excelente para poder recuperarme. Mi recuperación, con ayuda de todos será un éxito y verán que habrá Misterius para rato”.