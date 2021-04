Luchador Halloween podría quedar paralítico

El luchador Halloween se ha retirado oficialmente de la lucha libre, y es que luego de una extenuante carrera ha quedado con una importante lesión en la columna que podría hasta dejarlo en silla de ruedas.

Fue hace unos días, cuando Halloween acudió al doctor que está siguiendo su salud, cuando descubrieron en una resonancia magnética, que su situación es extrema, más aún de como fue su trayectoria en los encordados.

“Resulta que la lumbar cuarta está muy lastimada, pero la lumbar quinta que es la que te mueve totalmente las piernas está rota de esquina a esquina, como si estuviera solo agarrada de un piquito y en cualquier momento se puede romper y quedo paralítico en silla de ruedas”, comentó el tijuanense que conquistó a multitudes.

Jesús Manuel Ortiz Partida, nombre real del luchador y que estará por cumplir en mayo 51 años de edad, marcó a generaciones y en todo el territorio mexicano con su estilo desenfadado, violento y rudo.

TE PODRÍA INTERESAR: EL DÍA QUE HALLOWEEN LLORÓ EN EL RING DE AAA

Luego de haber debutado en 1987, Halloween ya recibe las facturas de su carrera, motivo por el cual deja este deporte.

“Definitivamente luchar ya no puedo y entonces Halloween ya quedó. Viví de todo, cosas buenas y malas, pero creo que lo más importante fue que en los 34 años de carrera nunca cuando subí al ring me hice menso, me entregue no al 100 por ciento, fue al mil por ciento”.

Halloween hasta ahora entiende los consejos de su compañero y amigo Damián 666

Halloween, quien pasó por AAA, CMLL, Los Perros del Mal y muchas empresas mexicanas e internacionales, abundó en que nunca escuchó los consejos, pero hasta ahora los entiende, especialmente los de Damián 666.

TE PODRÍA INTERESAR: PSYCHO CLOWN ACEPTA EL RETO DE ANDRADRE

“Hasta ahora aprendí lo que me decía mi compadre Damián, bájale, cuídate pero sino luchaba así pues yo no lo gozaba. La factura llega tarde o temprano y ya me llegó”, comentó un consciente Halloween a “La Tijera”.

Halloween ahora entrará en una gira de despido de los encordados y las arenas, en las que solamente se hará presente sin intercambiar golpes ni castigos.