Video: Seleccionado de Marruecos sufre escalofriante lesión

Faltan siete días para que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2022 y las lesiones de grandes jugadores siguen a la orden del día. Ahora, un jugador que ya estaba en la lista de convocados de la Selección de Marruecos se convirtió en una de las víctimas que se podrían perder el torneo.

En el duelo que se disputó este domingo 13 de noviembre de la Ligue 1 entre Mónaco y el Olympique de Marsella salió lesionado Amine Harit.

Todo pasó al minuto 57 del partido, en un fuerte choque entre el jugador marroquí y el defensa de Mónaco, Harit terminó en el suelo agarrándose la rodilla, con cara de dolor y su sufrimiento dio a entender que se trataba de algo serio.

El mediocampista de Marruecos fue atendido en el campo y tuvo que salir de cambio, la prensa francesa asegura que fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. El jugador será sometido a pruebas para determinar la gravedad de su lesión.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección de Marruecos se encuentra ubicada en el Grupo F y hace su debut ante Croacia el 23 de noviembre a las 4 am (hora de la Ciudad de México). Como segundo rival se miden contra Bélgica el día 27 de noviembre a las 7 am y cierran su participación de la Fase de Grupos ante Canadá el próximo 20 de noviembre a las 9 am.

El Mundial de Qatar 2022 tendrá la ausencia de grandes jugadores a causa de las lesiones

Algunos de los jugadores que se perderán el mundial son: N´Golo Kanté y Paul Pogba con Francia, Diego Jota con Portugal, Timo Werner con Alemania, Maxime Crépeau con Canadá, Ben Chilweel con Inglatera, Sam Vines con Estados Unidos y Coutinho con Brasil.

