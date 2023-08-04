VIDEOS: Luis Miguel dio su primer concierto en Argentina, en el inicio de su gira
Luis Miguel arrancó su gira de regreso a los escenarios, y en Argentina el cantante dio una gran presentación, señalan asistentes en redes sociales.
El ansiado regreso de Luis Miguel a los escenarios por fin ocurrió, y de acuerdo a los asistentes, reportes de prensa y posteos en redes sociales, el cantante lució extraordinario en la Movistar Arena este jueves 3 de agosto.
En los videos que inundaron las redes sociales, se puede ver a un Luis Miguel en gran forma física, delgado, con vitalidad, contento y se le escuchó su voz privilegiada a lo largo del show.
Este concierto fue el primero de su gira 2023. Dará en el mismo inmueble 10 conciertos; luego se desplazará a Chile, del 21 de agosto al 6 de septiembre para otras 10 fechas en la que los boletos están agotados.
Luis Miguel se presentó con un elegante traje negro, camisa blanca y corbata negra, look que sería el que presente en todo su tour que ha levantado mucha expectativa.
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El señor Luis Miguel ha regresado!🫡🥰🪄 pic.twitter.com/19o4GCjXWw— lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023
Estas fueron las canciones de cantó Luis Miguel en el inicio de la gira en Argentina
Será que no me amas
Amor, amor, amor
Suave
Culpable o no
Dormir contigo
Sol, arena y mar
Te necesito
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Es por ti
Hasta que me olvides
Dame
No me platiques más
Usted
La puerta
La barca
Inolvidable
Por debajo de la mesa
No sé tú
Como yo te amé
Solamente una vez
Somos novios
Todo y nada
Nosotros
Por una cabeza
Volver
Uno
El día que me quieras
Sonríe
Come Fly With Me
Un hombre busca a una mujer
Cuestión de piel
Oro de ley
Amantes del amor
Más allá de todo
Fría como el viento
Tengo todo excepto a ti
Entrégate
La Bikina
Quiero
Qué nivel de mujer
Mujer de fuego
No me puedes dejar así
Palabra de honor
La incondicional
Ahora te puedes marchar
La chica del bikini azul
Isabel
Cuando calienta el sol
Te propongo
Cucurrucucú Paloma
¿Qué dicen que pidió Luis Miguel para sus conciertos en Argentina?
Medios locales apuntan que Luis Miguel hizo algunas peticiones para sus shows en Argentina, destacando una decoración especial en su camericno con algunas telas. Además habría solicitado rosas blancas con tallo y sin espinas. Tendría la petición de velas con aroma a vainilla y un agua especial para beber.
Nuestro himno! INCONDICIONAL 💗🥹🫡#LuisMiguel #LuisMiguelTour2023 pic.twitter.com/N6A5Orbnik— lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023