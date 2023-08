VIDEOS: Luis Miguel dio su primer concierto en Argentina, en el inicio de su gira

El ansiado regreso de Luis Miguel a los escenarios por fin ocurrió, y de acuerdo a los asistentes, reportes de prensa y posteos en redes sociales, el cantante lució extraordinario en la Movistar Arena este jueves 3 de agosto.

En los videos que inundaron las redes sociales, se puede ver a un Luis Miguel en gran forma física, delgado, con vitalidad, contento y se le escuchó su voz privilegiada a lo largo del show.

Este concierto fue el primero de su gira 2023. Dará en el mismo inmueble 10 conciertos; luego se desplazará a Chile, del 21 de agosto al 6 de septiembre para otras 10 fechas en la que los boletos están agotados.

Luis Miguel se presentó con un elegante traje negro, camisa blanca y corbata negra, look que sería el que presente en todo su tour que ha levantado mucha expectativa.

El señor Luis Miguel ha regresado!🫡🥰🪄 pic.twitter.com/19o4GCjXWw — lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023

Estas fueron las canciones de cantó Luis Miguel en el inicio de la gira en Argentina



Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Sol, arena y mar

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

No me platiques más

Usted

La puerta

La barca

Inolvidable

Por debajo de la mesa

No sé tú

Como yo te amé

Solamente una vez

Somos novios

Todo y nada

Nosotros

Por una cabeza

Volver

Uno

El día que me quieras

Sonríe

Come Fly With Me

Un hombre busca a una mujer

Cuestión de piel

Oro de ley

Amantes del amor

Más allá de todo

Fría como el viento

Tengo todo excepto a ti

Entrégate

La Bikina

Quiero

Qué nivel de mujer

Mujer de fuego

No me puedes dejar así

Palabra de honor

La incondicional

Ahora te puedes marchar

La chica del bikini azul

Isabel

Cuando calienta el sol

Te propongo

Cucurrucucú Paloma

¿Qué dicen que pidió Luis Miguel para sus conciertos en Argentina?



Medios locales apuntan que Luis Miguel hizo algunas peticiones para sus shows en Argentina, destacando una decoración especial en su camericno con algunas telas. Además habría solicitado rosas blancas con tallo y sin espinas. Tendría la petición de velas con aroma a vainilla y un agua especial para beber.