Visa de Crack | Emmanuel Ortuño: El defensa mexicano que conquista la Liga de Portugal

¡México tiene nuevo talento en Europa! te contamos la historia de Emmanuel Ortuño, el joven defensa mexicano que ha dado el salto al fútbol portugués con el Estrela Amadora. Desde sus inicios en Kansas City, su paso por la cantera de Pachuca, hasta su llegada a la Primeira Liga, Ortuño demuestra que el sueño europeo está más vivo que nunca para los futbolistas mexicanos.

Visa de Crack
