Visa de Crack | "¡Ojo con Matías Flores! El mediocampista mexicano que conquista Argentina "

¡México tiene talento en Argentina! Te contamos la historia de Matías Agustín Flores Barreto, nacido en Cuernavaca, con doble nacionalidad mexicana y argentina, que está brillando como mediocampista ofensivo en la Primera Nacional con Talleres (RdE)

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Visa de Crack
