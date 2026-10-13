Vonda Wright, experta en longevidad: “Así puedes cuidar tus músculos y articulaciones para envejecer con más independencia”

La doctora Vonda Wright, cirujana ortopédica especializada en medicina deportiva y experta en longevidad, centra parte de su trabajo en cómo conservar la fuerza y la capacidad de movimiento con el paso de los años, pues "así puedes cuidar tus músculos y articulaciones para envejecer con más independencia". Mientras que su colega Carmen Lanchares mencionó que el "ejercicio es el mejor seguro de video, pero no alcanza con solo caminar".

En una entrevista publicada por WHOOP, la experta explicó que el envejecimiento no implica una pérdida inevitable de funcionalidad y que los hábitos pueden ayudar a conservar la movilidad, la masa muscular y la salud ósea. Mientras que Silvio Garattini dijo que “estos son los principios fundamentales para vivir más”.

La experta explicó que el envejecimiento no implica una pérdida inevitable de funcionalidad.|@drvondawright

La recomendación de Vonda

Wright sostiene que el entrenamiento de fuerza debe formar parte de una estrategia para mantener la autonomía física. Explicó que los ejercicios con pesas y las cargas funcionales ayudan a preparar el cuerpo para tareas cotidianas, como subir escaleras, cargar las compras o levantarse del suelo.

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La especialista también diferencia el entrenamiento orientado a la resistencia del que busca desarrollar fuerza y potencia. En el programa que describió, utiliza series con pocas repeticiones y cargas altas para los ejercicios principales, aunque la intensidad adecuada depende de la condición física de cada persona.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), recomiendan que las personas de 65 años o más deben realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana, además de ejercicio aeróbico y actividades que trabajen el equilibrio.

¿Qué comer para mantener los músculos?

La cirujana destacó el consumo suficiente de proteínas para apoyar la reparación y el mantenimiento del tejido muscular. También recomendó limitar los azúcares simples, elegir con mayor frecuencia carbohidratos complejos y aumentar los alimentos ricos en fibra.

Cabe mencionar que la cantidad de proteína que necesita cada persona depende de factores como el peso, la edad, la actividad física y su estado de salud; por eso, una cifra general no debe tomarse como una indicación médica individual.