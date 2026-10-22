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El videojuego deportivo que hizo que las familias jugaran tenis y boliche sin salir de la sala

Sus controles sencillos reunieron a distintas generaciones y convirtieron la televisión en una cancha familiar

El videojuego deportivo que unió a las familias

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Hubo una época en la que las reuniones familiares podían terminar con alguien intentando una chuza frente al televisor. Otros preferían disputar un partido de tenis, mientras el resto esperaba su turno para tomar el control. No hacía falta tener experiencia con los videojuegos para sumarse a una competencia que podía reunir a chicos y grandes.

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Detrás de esas escenas había una propuesta que aprovechó movimientos conocidos para acercar el deporte a la sala. Balancear un brazo, simular un raquetazo o preparar un golpe de golf eran suficientes para empezar. Su alcance fue tan grande que terminó obteniendo un lugar entre los videojuegos reconocidos por su influencia cultural.

Wii Sports: el videojuego que llevó cinco deportes a la sala

Se trata de Wii Sports, lanzado en 2006 para Nintendo Wii. La colección incluía tenis, boliche, béisbol, golf y boxeo, cinco disciplinas que utilizaban el movimiento del control como parte central de la experiencia.

Wii Sports contaba con cinco juegos deportivos

El Wii Remote podía funcionar como una raqueta, un bate o un palo de golf. En boxeo también se utilizaba el accesorio Nunchuk para controlar ambos puños. Además, los usuarios podían competir con sus propios Mii, personajes personalizables que representaban a cada integrante de la familia.

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Por qué era tan sencillo jugar tenis y boliche en Wii Sports

Una de las claves estaba en simplificar las acciones de cada deporte. Para devolver la pelota en tenis bastaba con mover el control, sin necesitar botones durante el intercambio. En béisbol, el juego resolvía automáticamente las atrapadas y las carreras entre bases, dejando al usuario las tareas de batear y lanzar.

Pero el boliche tenía una característica especialmente útil para las reuniones: hasta cuatro personas podían compartir un solo control, pasándolo entre turnos. El golf también ofrecía esa posibilidad, mientras que en tenis cada participante necesitaba su propio Wii Remote.

La familiaridad de esos movimientos ayudó a reducir las dificultades que podían encontrar quienes nunca habían utilizado una consola. Así, padres y abuelos también podían incorporarse a las partidas.

Wii Sports, juego de tenis

El boliche de Wii llegó a los adultos mayores

Su impacto también se extendió fuera de los hogares. El museo estadounidense The Strong documenta que algunos centros para adultos mayores organizaron ligas de boliche con Wii Sports, incluyendo a personas que habían practicado ese deporte y encontraban demasiado exigente lanzar una bola real.

En 2023, Wii Sports ingresó al World Video Game Hall of Fame. El reconocimiento destacó su capacidad para ampliar el público de los videojuegos y reunir a distintas generaciones frente a una misma pantalla. Una huella que comenzó con algo tan sencillo como compartir un control y esperar el siguiente turno.

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