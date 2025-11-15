Los videojuegos se han convertido en parte de la rutina de muchas personas que eligen estas dinámicas para pasar su tiempo libre. Dentro del universo de estos juegos, existen varias temáticas. Una de ellas es la lucha o el combate.

Así es como los videojuegos de lucha le permiten al usuario ponerse en la piel de diferentes luchadores y enfrentarse a "enemigos" para conseguir un objetivo o puntaje. Estos son los mejores juegos: aquellos que dejaron una huella importante en varias generaciones.

¿Cuáles son los 10 mejores videojuegos de lucha de la historia?

Street Fighter II

Este juego fue el pionero en el rubro de la lucha o combate. Ryu, Ken, Chun-Li y otros luchadores son los personajes icónicos que introdujeron movimientos especiales y el concepto de combos. Además, es una interfaz accesibles para los más principiantes.

Super Smash Bros Ultimate

Dando un salto en el tiempo, este videojuego reúne a más de 80 personajes icónicos de diferentes franquicias. Mario, Link, Pikachu y Solid Snake son algunos de ellos. Es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch.



Mortal Kombat 11

Su estética, su modo cinematográfico y la caracterización de sus personajes han sido factores claves para que este videojuego sea uno de los mejores de la historia. Solo apto para los amantes de combates extremadamente violentos y técnicos con sangrientos Fatalities.

Tekken 3

En la era de la PlayStation, esta es una joya indiscutida. Introdujo nuevos personajes y un control más fluido en comparación con los anteriores. De esta manera, los combates se volvieron más rápidos y técnicos. Añadieron 3D: aspecto que permitía a los personajes esquivar y moverse en profundidad.



Dragon Ball Fighter Z

En la época dorada del anime, este videojuego destacó por sus gráficos e impresionantes animaciones hechas a mano. Recordaba a los mejores juegos de lucha en 2D. Destaca como uno de los mejores de la historia por su fidelidad a la serie en términos visuales.

SoulCalibur II

Uno de los títulos más icónicos de la saga, ya que sus combates con armas y sus personajes se llevan todo el protagonismo. Se consagró como uno de los mejores por sus gráficos avanzados y personajes de otras franquicias como Link (en la versión de GameCube).

Guilty Gear Strive

Este juego triunfó por ofrecer combates rápidos, combos espectaculares y un estilo visual tipo anime con gráficos cel shading. Si bien sus sistema de combate es complejo, siguió siendo accesible para los nuevos jugadores o principiantes.



King of Fighters ’98

Uno de los favoritos de todos los tiempos por su equilibrio y profundidad. Su factor diferencial fue su sistema de combate por equipos, además de su velocidad.



Marvel vs Capcom 2

Esta creación resultó de la mezcla de personajes de Marvel y Capcom en combates 3v3. Allí hubo combos y movimientos únicos que desencadenaron la acción frenética.



Virtua Fighter 5

En términos mecánicos, este juego es uno de los mejores de la historia, ya que el sistema premia la habilidad y el dominio de los movimientos. Su realismo y enfoque en la estrategia lo llevaron a triunfar en este mundo de entretenimiento.



Dead or Alive 2

Gráficos 3D, escenarios interactivos y un sistema de combate fluido: estos aspectos hicieron que este fuera uno de los mejores videojuegos de lucha de la historia. Su éxito se basaba en contraataques y movimientos acrobáticos dentro del universo de las luchas.