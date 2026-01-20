Estos son los videojuegos más espectaculares en donde los villanos ganaron

Una de las razones por las cuales los videojuegos han crecido tanto en relación a décadas pasadas guarda relación por la forma en cómo sus creadores se han preocupado por tener mejores historias en cada uno de estos, contando con héroes espectaculares y con villanos que quedan en la memoria de los gamers.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En esencia, son los héroes quienes normalmente obtienen el triunfo al final de la historia de la mayoría de los videojuegos, así como ocurre en obras de teatro y películas. Sin embargo, existen un puñado de títulos que destacan dado que, al final de la trama, es el villano quien triunfa. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de ello?

¿En qué videojuegos el villano triunfa sobre el héroe?

Probablemente, uno de los juegos más reconocidos en donde el final no es el esperado es Persona 2 Innocent Sin, mismo en el que el villano principal logra el objetivo de destruir el mundo a través de la creación de una nueva línea temporal, hecho que, en su momento, generó muchas reacciones en redes sociales.

Te puede interesar: Omos, el gigante de la WWE que ahora brilla en AAA

Te puede interesar: Así le colocaron un candado en el oído a Jeff Hardy

#ASSASSINSCREED3 ##gamerentiktok #GamingEdit #PlotTwist #Gaming #Videojuegos ♬ sonido original - Galahad @galahad.1994 Escenas de videojuegos que alteraron mi química cerebral: El plot twist de AC3 que nadie vio venir. 🤯. ¿Puede un videojuego traicionar a su propio jugador? Assassin's Creed 3 lo hizo, y fue brillante. En este episodio de "Escenas que alteraron mi química cerebral", analizamos el magistral giro de guion de Haytham Kenway, un engaño que redefinió la saga. ¿Caíste en la trampa de Haytham la primera vez que jugaste? ¡Quiero leer tu experiencia en los comentarios! #AssassinsCreed

Assassin’s Creed III es otro ejemplo de lo anterior, pues aquí el protagonista Desmond Miles es obligado a tomar una decisión en beneficio de los villanos. Slender The Arrival explora la posibilidad de ser capturado por Slender Man, quien al final logra su objetivo en medio de una historia por demás interesante.

En Resident Evil Revelations 2 las decisiones del jugador llevan a una serie de finales negativos en donde los villanos sobreviven. Finalmente, es imposible omitir a Star Wars KOTOR, uno de los videojuegos en donde un giro argumental es suficiente para que el protagonista sea controlado por Darth Revan.

Batman, ¿el más interesante en cuanto al triunfo del villano sobre el héroe?

Batman: Arkham City se ha convertido en uno de los títulos más interesantes en la historia de los videojuegos, al menos, en el apartado de los superhéroes. Aquí, el murciélago lucha con todas sus fuerzas en la búsqueda de la justicia; sin embargo, son sus villanos quienes, al final de la historia, cuentan con triunfos más significativos.