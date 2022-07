Will Smith se disculpa con Chris Rock a través de video en sus redes

Luego de que el 27 de marzo, durante la 94ª edición de los Premios Óscar, Will Smith protagonizara un encontronazo con el presentador Chris Rock, y después muchas especulaciones; el actor ha publicado un video de 5:43 minutos donde se lee y ve lo siguiente:



“Ha sido un minuto. Durante los últimos meses he estado pensando mucho y trabajando personalmente. Han hecho muchas preguntas justas y quiero tomarme el tiempo de contestar”.

Después de ésto el actor aparece frente a la cámara, toma asiento en un sofá, mira fíjamente y comienza el discurso:



“¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?, mi mente estaba nublada, estaba todo borroso. Me he puesto en contacto con Chris y él contestó que no estaba listo para hablar pero que cuando lo esté me buscará”.

Continúa:



“Así que Chris quiero decirte que me disculpo contigo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando tú estés listo para hablar”

El video sigue mientras Smith se disculpa con la madre y familia de Chris, “… en ese momento no estaba pensando, no me percaté de cuánta gente resultó herida”, continúa disculpándose en especial con Tony Rock, hermano de Chris Rock, con quien tenía una gran relación y es “ahora probablemente irreparable”.

Smith aseguró que pasó los últimos tres meses recordando y ententiendo los matices y complejidades de lo que sucedió en ese momento. Continuó afirmando tajantemente que “eso no es parte de él y que no fue el camino correcto para comportarse en ese momento”.

¿El comportamiento de Will Smith fue ordenado por su esposa?

Después de lo sucedido en los Premios y analizando la reacción de su esposa, Jade Smith, mucho se especuló de que había sido ella quién informó cómo debía proceder el actor, sin embargo, en este mismo video él confirma que no fue así, que él tomo esa decisión.

Prosigue disculpándose con su esposa, con sus hijas y familia, también aprovechó para disculparse con los presentes y nominados de aquella noche, por quienes habían votado por él así como por haberse robado o el momento de todos ellos. Para el público en general que afirmó estar decepcionado por su comportamiento aseguró estar “profundamente arrepentido, soy humano y me equivoco; estoy profundamente comprometido en poner luz y amor en el mundo. Te prometo que podremos volver a ser amigos de nuevo”.

Esa noche el actor había logrado catapultar su carrera en lo más alto al conseguir el premio a Mejor Actor por su participacion en la película “Rey Richard: Una familia ganadora” sin embargo, tal acontecimiento pasó a segundo término por lo sucedido.

Puedes ver el video completo aquí:

