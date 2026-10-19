William Owen Hanna, aficionado a los bolos de 100 años: “Mientras el Señor me permita levantar esa bola de 13 o 14 libras y disfrutar de la compañía, seguiré jugando”

Llegar a los 100 años y mantener una actividad que comenzó en la adolescencia es algo que pocos pueden contar. William Owen Hanna forma parte de ese grupo. El estadounidense celebró su cumpleaños en una pista de boliche, acompañado por personas con quienes comparte una de sus grandes pasiones.

Su historia llamó la atención por la habilidad que conserva para derribar los pinos. Sin embargo, sus palabras también pusieron el foco en otro aspecto de su rutina: el gusto de reunirse con sus compañeros y seguir disfrutando del juego.

William Owen Hanna celebró sus 100 años jugando boliche

Hanna cumplió 100 años el 4 de octubre de 2026. Sus compañeros de la liga de adultos mayores de MacDade Bowl, en Holmes, Pensilvania, organizaron un festejo para acompañarlo. El veterano del Ejército juega desde la adolescencia y participa semanalmente en la liga durante la mitad del año, según el reportaje de 6ABC Philadelphia.

“Mientras el Señor me permita levantar esa bola de 13 o 14 libras y disfrutar de la compañía, seguiré jugando”, expresó. Ese peso equivale a entre 5.9 y 6.4 kilogramos, aproximadamente.

Para Hanna, conocido como Owen, el boliche conserva un lugar especial después de varias décadas. La convivencia con sus compañeros aparece en su declaración como una de las razones para continuar.

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¿Qué beneficios tiene mantener una afición en la vejez?

La experiencia de Hanna permite abordar una pregunta más amplia: qué aporta conservar un pasatiempo. Un estudio publicado en Nature Medicine en 2023, basado en cinco investigaciones longitudinales con personas de 65 años o más de 16 países, encontró asociaciones entre tener una afición y un mayor bienestar.

Los participantes con pasatiempos presentaban menos síntomas depresivos y mayores niveles de felicidad, satisfacción con la vida y salud percibida. Los resultados muestran una asociación; no demuestran que jugar boliche permita llegar a los 100 años.

La compañía también importa para un envejecimiento saludable

La camaradería que menciona Hanna tiene relevancia más allá de la pista. En 2025, la Organización Mundial de la Salud informó que alrededor de una de cada seis personas experimenta soledad y destacó la importancia de la conexión social para la salud y el bienestar.

Por otro lado, la OMS señala que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y recomienda que las personas mayores incorporen ejercicios de fuerza y equilibrio para conservar su capacidad funcional y prevenir caídas.

La historia de Hanna reúne una afición duradera, movimiento y encuentros con otras personas. Su testimonio muestra el valor de seguir participando en actividades que le dan motivos para salir, compartir y disfrutar.