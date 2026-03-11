WWE 2K26: Fecha de lanzamiento, precio y consolas en donde se lanzará

Estamos a punto de vivir el lanzamiento de uno de los videojuegos deportivos más esperados y solicitados de los últimos meses. El WWE 2K26 finalmente ha llegado, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás su fecha de lanzamiento, el precio que tendrá y las consolas en donde estará disponible.

Tal y como ocurre año tras año desde hace mucho tiempo, la WWE se incrustó de lleno en el mundo de los videojuegos para dar una versión llamada WWE 2K26, misma que promete ser una de las más entretenidas que habrá a lo largo de este año. Si quieres conocer más al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Cuándo sale el WWE 2K26 y cuánto costará?

Lo primero que tienes que saber es que el WWE 2K26, videojuego allegado a la empresa de wrestling más grande del mundo, saldrá a la venta a partir de hoy miércoles 13 de marzo a nivel mundial, por lo que si formas parte de México es preciso que lo pidas de una vez por todas.

Otro punto que debes tomar en cuenta es que el WWE 2K26 tendrá distintos precios de acuerdo con la versión que desees. Así, mientras la versión estándar (es decir, la clásica) tendrá un costo que asciende a los 70 dólares, la edición King of Kings tendrá un valor estimado de 99.99 dólares; es decir, alrededor de 2,000 pesos.

El WWE 2K26 edición Attitude Era, el cual se ha vuelto uno de los más solicitados a nivel mundial, tiene un costo más elevado en relación a los primeros dos al valer 129.00 dólares. Finalmente, el WWE 2K26 edición Monday Night War tiene un precio que asciende a los 150 dólares.

¿En qué consolas estará disponible el WWE 2K26?

La consola principal en donde se podrá disfrutar este videojuego será la PlayStation 5, una de las más populares que hay en la actualidad. Sin embargo, así como ella los amantes de la WWE también podrán jugar este título en otras como la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series X|S.