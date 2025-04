WWE: ¿A qué hora y dónde ver a Penta Zero Miedo en RAW? Hoy 7 de abril

Este lunes 7 de abril, Monday Night RAW llega con una edición cargada de acción, a solo semanas del magno evento WrestleMania 41 y habrá participación de Penta Zero Miedo en la función de esta noche desde Minnesota.

La noche estará marcada por la batalla entre Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio, en un combate que podría definir el futuro del luchador mexicano en la empresa, pelea que lo puede posicionar muy bien de cara a WrestleMania 41.

La rivalidad entre Penta Zero Miedo y The Judgment Day escaló luego de que Finn Bálor y Dominik Mysterio interfirieran en su lucha por el Campeonato Intercontinental, arruinando su oportunidad ante Bron Breakker.

Ahora, el mexicano buscará ajustar cuentas con Mysterio, mientras mantiene sus miras en el título de Breakker de cara a WrestleMania 41.

Cartelera confirmada para WWE RAW

Además del duelo entre Penta y Dominik, el show promete emociones con luchas titulares y la presencia de grandes estrellas. Estos son los combates y segmentos confirmados:

Lyra Valkyria (c) vs Bayley: Por el Campeonato Intercontinental Femenino de WWE.

Penta Zero Miedo vs Dominik Mysterio: Combate individual.

War Raiders (c) vs The New Day: Por los Campeonatos en Pareja Mundiales de WWE.

“El Grande Americano” en acción.

Segmentos destacados

Seth Rollins, Paul Heyman y CM Punk aparecerán en el show.

Gunther y Jey Uso estarán presentes, calentando su enfrentamiento en WrestleMania 41.

Adam Pearce definirá las contendientes al Campeonato Mundial Femenino.

Horario y transmisión

Fecha: Lunes 7 de abril de 2025.

Hora: 18:00 horas (Centro de México).

Lugar: Target Center, Minneapolis, Minnesota.

Dónde ver: Transmisión en vivo exclusiva por streaming (N).

No te pierdas este Monday Night RAW lleno de acción, venganzas y avances hacia WrestleMania 41. ¡La lucha libre está que arde!