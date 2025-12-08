¿Por qué los ojos estarán sobre Checo Pérez en el Super Bowl 2026?

Restan solo unos meses para que Sergio, Checo Pérez vuelva a la máxima categoría del automovilismo luego de un año de ausencia. No obstante, ahora se sabe que su nombre estará directamente vinculado con la próxima edición del Super Bowl de la NFL. ¿Cuál es la razón?

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, el Super Bowl es el evento máximo que hay en la primera categoría del futbol americano, por lo que este se lleva a cabo durante los primeros días del segundo mes del año. El SB 2026 se presentará el 8 de febrero y será ahí en donde Checo Pérez tendrá una participación especial.

¿Cuál es la relación entre Checo Pérez y el Super Bowl 2026?

El Medio Tiempo del Super Bowl es uno de los espacios más vistos a nivel mundial, incluso en ocasiones por encima del mismo encuentro. Ante esto hecho, será precisamente aquí en donde Cadillac, escudería que hará su debut en la Fórmula 1, presentará oficialmente el diseño de su primer monoplaza.

Te puede interesar: Esta fue lo que dijo Neymar tras salvarse con el Santos

Te puede interesar: Técnico que enfrentará a Cruz Azul quiere ser el más ganador de la historia

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

La apuesta es muy grande y forma parte de una estrategia de la escudería para generar un impacto por demás espectacular a nivel internacional. Vale decir que hasta ahora no se han mencionado más detalles respecto a esto, aunque luce muy probable que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas formen parte del anuncio.

El nuevo equipo de la parrilla de la Fórmula 1 busca resultados inmediatos y, por ello, trajo a Checo Pérez y el finlandés Bottas; sin embargo, también quiere demostrar que está listo para la guerra comercial, por lo que considera el Super Bowl el escenario perfecto para ello.

¿Checo Pérez será el piloto 1 para Cadillac?

Si bien hasta el momento Cadillac no ha confirmado quién será el piloto 1 en esta nueva etapa que tendrá en la Fórmula 1, todo haría indicar que sería Checo Pérez quien tenga esta posición, sobre todo, porque ha sido el que más entrenamiento ha tenido con su nueva escudería por encima de Valtteri Bottas.