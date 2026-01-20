WWE 2K26 no será compatible con varias consolas de videojuegos; ¿cuál es la razón?

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de uno de los videojuegos que, sin duda, entregarán muchas horas de alegría y diversión para los amantes del ámbito deportivo. Ante ello, es preciso que sepas más respecto al arribo del WWE 2K26 y las dificultades que tendrá en cuanto a compatibilidad se refiere.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El WWE 2K26 promete tener muchas mejoras respecto a su antecesor, lo cual hará que los usuarios, que antes se quejaban del videojuego, ahora lo puedan disfrutar más. Sin embargo, distintos rumores consideran que uno de sus principales problemas guarda relación con su compatibilidad respecto a algunas consolas.

¿WWE 2K26 no será compatible con la PlayStation 4?

Distintos medios e insiders en redes sociales, como Gaming Insider, han publicado a través de cuentas en X y TikTok una serie de detalles en torno a la llegada del WWE 2K26. Uno de estos guarda estrecha relación con la posibilidad de que el videojuego no sea compatible con algunas consolas que siguen activas en el mercado.

Te puede interesar: Las sorpresas de la Selección que podrían llegar a la Copa Mundial de la FIFA

Te puede interesar: Los proyectos de estadio en Cruz Azul que han fracasado

WWE 2K26 Reportedly Drops Support for PS4 & Xbox One



January 2026 — Gaming Insider (PARODY)



According to multiple internal development sources, WWE 2K26 will NOT support PlayStation 4 or Xbox One, marking the franchise’s full transition to current-generation consoles.#WWE2K26 pic.twitter.com/yIg8rCIUQ2 — 𝗔𝗟𝗘𝗫𝗕𝗘𝗡 (@AlexBen033) January 16, 2026

La fuente menciona que, dentro del apartado interno de desarrollo, se espera que el WWE 2K26 no sea compatible con consolas de generación pasada tales como la Xbox One o la PlayStation 4, mismas que siguen siendo importantes pero que, actualmente, ya no son las principales para Microsoft y Sony.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por los creadores del videojuego en turno, por lo que habrá que estar atentos a próximas noticias en estos días. No obstante, de ser así esta situación marcaría, por completo, la transición de la franquicia a las consolas cuya generación es actual como la PS5 y la Xbox Series.

¿Cuándo sale a la venta el WWE 2K26?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, no existe un anuncio oficial respecto a cuándo sale a la venta este videojuego . Sin embargo, diversos rumores indican que su llegada será durante el primer trimestre del año; es decir, antes del 31 de marzo del 2026.