WWE Raw: HORA EXACTA para el que sería el debut de Penta Zero Miedo hoy lunes 13 de enero

Después de semanas de expectativa, Penta Zero Miedo , uno de los luchadores mexicanos más destacados en los últimos años, haría su esperado debut en la World Wrestling Entertainment (WWE).

Penta Zero Miedo: Un debut histórico en WWE

Este lunes 13 de enero de 2025, el gladiador originario de Ecatepec subirá al ring del SAP Center de San José, California, como parte del espectáculo Monday Night RAW.

El debut marcaría su primera aparición en la pantalla de WWE y también su primer enfrentamiento oficial en la compañía. Su rival será Chad Gable, un luchador reconocido por su trayectoria en la lucha olímpica y su destacada carrera como campeón en parejas dentro de WWE.



Este choque promete ser un espectáculo imperdible por el contraste de estilos entre el carismático luchador mexicano y el técnico estadounidense.

¿Dónde y cuándo ver el debut de Penta Zero Miedo?

Para los fanáticos en México, el combate será transmitido en vivo a través de la famosa plataforma de streaming de la “N”, que ahora cuenta con los derechos de WWE. El evento está programado para comenzar a las 19:00 horas del Centro de México.

Detalles del combate:

Fecha: Lunes 13 de enero de 2025

Horario: 19:00 horas del Centro de México

Sede: SAP Center, San José, California



Transmisión: Plataforma de streaming (N)

Además del debut de Penta Zero Miedo, RAW ofrecerá una cartelera emocionante con luchas como:

Campeonato Intercontinental Femenil: Dakota Kai vs Lyra Valkyria

Street Fight: Damian Priest vs Finn Bálor

Sheamus vs Ludwig Kaiser

También habrá segmentos protagonizados por los campeones Gunther y Rhea Ripley.

WWE lanzó mercancía oficial de Penta Zero Miedo

Para celebrar el debut del mexicano, WWE ha lanzado mercancía oficial de Penta Zero Miedo en su tienda en línea. Entre los productos destacan máscaras, playeras y sudaderas con la imagen del luchador.



Este paso confirma que la empresa apuesta fuerte por el impacto comercial y deportivo de su nueva estrella. El debut de Penta Zero Miedo promete ser el inicio de una etapa memorable para los fanáticos de la lucha libre mexicana y un momento histórico en la WWE.