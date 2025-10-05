deportes
Nota

El día que LA Park fingió una terrible lesión en Estados Unidos para regresar a México y apostar su máscara

LA Park es uno de los luchadores mexicanos más históricos en la actualidad

La Park luchador
Otros Deportes
LA Park es uno de los luchadores más importantes en la historia moderna de México. El gladiador originario de Monterrey ha visitado diferentes arenas en el mundo y también ha representado a diversas empresas. Hay una anécdota que pocos saben, pero que él ya reconoció. Fingió una lesión para poder abandonar Estados Unidos y regresar a su país para apostar su máscara.

Hace más de 25 años, LA Park decidió dejar México y la AAA para ir a probar suerte a Estados Unidos con la WCW. En una lucha muy recordada, pero no precisamente por la gran batalla, sino porque duró 40 segundos, el luchador mexicano fingió una lesión tras una arrolladora lanza por parte de Goldberg. Esto sucedió el 1 de junio y la Huesuda tenía la apuesta de su tapa en julio

L.A. PARK

La lucha contra Pierroth era en julio. Ya se acercaba la fecha. Me echan a Goldberg y me hace una lanza. Ahí se me ocurrió; me agarré la pierna, empecé a gritar y al otro día me mandaron a Atlanta para que me revisara el médico”, reconoció LA Park hace unos años en “Leyendas del Deporte”.

LA Park se golpeó solo la rodilla para que le creyeran

LA Park reconoció que, al llegar al hotel en el que se hospedaban los luchadores, se comenzó a golpear la rodilla hasta que le saliera una bola. Cuando llegara al hospital, le iban a creer que se había lesionado. También manifestó que el doctor lo quería operar de urgencia, pero él lo evitó, asegurando que su mujer estaba a punto de dar a luz y quería ir a verla.

Llegué al hotel. Agarré una toalla, una botella y me empecé a pegar en la rodilla hasta que me dejé una bola enorme. El doctor me vio y dijo: ‘traes destrozados los ligamentos’”, manifestó LA Park. En la lucha contra Pierroth por las máscaras, el 21 de julio, LA Park salió victorioso en la Plaza de Toros Luis Longoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí comenzó la leyenda de Norberto Salgado.

