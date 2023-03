Xavi Hernández confiesa lo mal que la ha pasado como entrenador del Barcelona

El Barcelona está muy cerca de poder volver a levantar un título de LaLiga bajo las órdenes de Xavi Hernández. Joan Laporta ha confesado que quiere renovar al entrenador pero Xavi prefiere esperar hasta que se den los resultados.

El estratega estuvo en un acto en su ciudad natal donde platicó un poco de su paso con el Barça y confesó que sus peores momentos como entrenador han sucedido desde que llegó al Barcelona.

Los peores días de mi vida los he tenido como entrenador del barcelona: Xavi Hernández

El entrenador confesó que hay momentos en el que es muy difícil ser el Director Técnico del equipo porque todo el mundo opina y habla del club.

“Hay momentos en que piensas que no compensa ser entrenador del Barca, porque todo el mundo habla”.

Además, agregó que la crítica termina afectando a su familia y a sus hijos pequeños que muchas veces no comprenden el porqué les critican tanto.

“Estoy constantemente juzgado y criticado. Es duro, tengo una familia y niños pequeños. Hay muchos momentos en los que no compensa ser entrenador del Barça. Y menos si eres culé como yo. Es muy duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad. A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando”.

Con tanta crítica, momentos y altibajos en el equipo, Xavi Hernández mencionó que sus peores días a nivel salud mental en el futbol han sido como entrenador del Barcelona, pero a pesar de todo eso, es feliz con poder ayudar al club.

“Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça. En muchos casos me he hecho la pregunta de si compensa. No necesito nada a nivel económico... pero soy del Barça y quiero ayudar al club”.

