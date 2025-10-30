deportes
¿Xbox eliminará el pago por jugar en línea? Esto es lo que se sabe hasta ahora

En las últimas horas ha circulado el rumor respecto a la posibilidad de que Xbox elimine el pago por jugar en línea. ¿Qué tan cierta es esta información?

Alan Chávez - Marktube
Esports
Si bien se ha convertido en algo habitual a lo largo de los últimos años, la realidad es que muchos gamers siguen sin estar de acuerdo en pagar una suscripción mensual o anual por jugar en línea. Ante este hecho, la Xbox ha considerado la idea de eliminar este pago, aunque lo anterior cuenta con algunas condiciones.

Vale decir que los usuarios de Nintendo y Playstation necesitan una suscripción para disfrutar de los mejores videojuegos que hay en la actualidad; en este sentido, Microsoft buscaría dar un paso hacia adelante y evitar el pago por jugar en línea en su siguiente consola. ¿A cambio de qué sería este cambio?

¿Xbox quiere eliminar el pago por jugar en línea?

De acuerdo con información de Windows Central, la empresa Microsoft tendría en mente eliminar el pago para sus jugadores en línea. A priori esta idea no luce nada mal; sin embargo, este hecho aumenta los rumores en torno a una integración cada vez más completa entre la Windows y la Xbox.

Dicha integración ayudaría a que el nuevo hardware utilizado para esta consola sea una PC que tenga una capa especial para juegos, lo cual le daría un acceso a plataformas como Steam. Se trata, entonces, de una deficiencia de pago que sería contraproducente para la misma compañía.

Del mismo modo, este reporte menciona que los cambios se verían reflejados con fuerza en el servicio de PC Game Pass, la cual es la única opción que no se ha visto tan afectada por los cambios en el servicio y que es considerada una de las mejores herramientas que la Xbox tiene en la actualidad.

¿La PC Game Pass de Xbox desaparecería con esta unión?

No se descarta que esta opción sea modificada o, en su defecto, eliminada para dar paso a las suscripciones Standar y Premium, unificando cada vez más a la consola con la PC . Cabe mencionar que, hasta el momento, ni la compañía de videojuegos ni la propia Microsoft han confirmado o desmentido tal información.

Alan Chávez - Marktube

