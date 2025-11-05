Xbox Next podría tener un costo muy elevado; ¿quién es el responsable?

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Xbox Next , la cual será la más reciente consola de la compañía en turno. Se trata de una experiencia que muchos amantes de los videojuegos quisieran probar pero que, sin embargo, pocos podrán acceder debido al costoso precio que podría valer.

Hasta el momento se sabe poco de lo que será la Xbox Next, una consola que buscará pelear con las más grandes y darle a sus fanáticos un toque de dinamismo en cada uno de los videojuegos. No obstante, recientemente se ha hablado del costo que podría tener, el cual se eleva a cantidades estrafalarias.

¿Cuánto podría valer la Xbox Next?

De acuerdo con el portal MC.com , la Xbox Next, al momento de su lanzamiento, podría tener un costo que supere los 1,000 dólares. Para poner un contexto de su valor real, al tipo de cambio actual este valdría más o menos 20,000 pesos mexicanos, una cantidad por demás exorbitante.

Su próximo rival, la PlayStation 6, podría tener un precio de 700 dólares o más, lo cual dejaría a la Xbox Next como la consola más costosa de los últimos tiempos considerando que, en años anteriores, distintas consolas de ambas compañías difícilmente superaban los 500 dólares.

¿A qué se debe el elevado costo de la Xbox Next?

Una de las principales razones por las cuales este tipo de consolas tendrían precios extraordinarios deriva de la inflación, la cual afecta los costos de producción y más cuando estos son tan avanzados, esto en la intención de satisfacer las necesidades de cada uno de sus gamers.

Ante tal situación, se espera que el alto costo de la Xbox Next afecte sus ventas y deje de ser un auténtico éxito como sucedía en el pasado. Para prueba de ello, por ejemplo, está la PlayStation 4 , quien en poco más de una década llegó a tener más de 100 millones de ventas.