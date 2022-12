El XI ideal de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022

La fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 terminó de una manera épica, con partidos que nos deleitaron con grandes emociones y un espectáculo digno del torneo más importante del planeta. Después de un comienzo lento, la gran fiesta del futbol fue in crescendo y alcanzó los octavos de final con una gran expectativa.

Argentina vs Australia y Países Bajos vs Estados Unidos, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal, Japón vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Marruecos vs España y Portugal vs Suiza son los enfrentamientos definidos para la siguiente fase, pero antes te dejamos el XI ideal de la Fase de Grupos.

Titanes | El análisis previo de los octavos de final

Te puede interesar: Resultados hoy 2 de diciembre | Copa del Mundo de Qatar 2022

Wojciech Szczęsny - Polonia

No solamente le atajó un penal a Lionel Messi, sino que también se fue como la figura ante México y Arabia Saudita al dejar su meta en cero. Perdió su portería invicta hasta el último partido ante Argentina, después de 45 minutos brillantes y además, terminó como el arquero con más atajadas con seis.

Militao - Brasil

Con la lesión de Danilo, el central del Real Madrid tuvo la tarea de volver a ser titular con Brasil como lateral derecho y no tuvo problemas. Militao fue un pilar fundamental en la defens verdemarela junto a Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro.

Romain Saïss - Marruecos

Uno de los centrales elegidos es el marroquí, símbolo de una de las agradables sorpresas del Mundial hasta el momento. Contra Croacia, mantuvo el cero en su meta y ante Bélgica volvió a brillar con gol incluido. Se encuentra entre los diez zagueros con más despejes y forma parte de la columna vertebral del cuadro africano.

Josko Gvardiol - Croacia

Con solo 20 años se convirtió en una de las revelaciones del Mundial al ganarse el puesto titular y fue una de las figuras de la clasificación croata. Ante Marruecos y Canadá fue un pilar crucial, pero su actuación ante Bélgica fue lo mejor de lo que va en el certamen. En un partido de matar o morir, Se convirtió en un baluarte y el principal responsable de haber mantenido el cero.

Jordi Alba - España

Después de una temporada para el olvido con el Barcelona, el lateral izquierdo encontró su reivindicación con la selección. En la primera jornada destacó como todo el equipo, pero en el segundo encuentro se mostró como en sus mejores tiempos. El azulgrana fue un dolor de cabeza para Alemania y dio un centro medido para que Morata abriera el marcador.

Casemiro - Brasil

El balance en la columna vertebral de Brasil. El más determinante en el mediocampo de la Canarinha, quien incluso se encargó de abrir el partido más complicado de la Fase de Grupos, al marcar el gol de la victoria ante Suiza, 1-0.

Musiala - Alemania

A pesar de que Alemania no clasificó a la siguiente ronda, el mediapunta del Bayern de 19 años de edad mostró su gran nivel. Conduce, recupera, mueve al equipo, desborda... hace todo. Mientras el balón pasó por sus pies cualquier jugada se convertía en oro y llevó de cabeza a cualquier defensa que se le cruzara.

Kudus - Ghana

Fue nombrado el mejor jugador del partido en la segunda jornada ante Corea del Sur. El polivalente mediocampista de Ghana se echó el equipo a las espaldas y fue clave en la victoria de su selección ante los asiáticos. El volante del Ajax firmó, además, un doblete espectacular.

Bruno Fernandes - Portugal

El nivel que muestra en el Manchester United lo trasladó hacia la Selección de Portugal. El mediocampista atraviesa por un momento impresionante y lo reafirmó con dos goles y dos asistencias.

Álvaro Morata - España

Uno de los máximos goleadores de la justa mundialista con tres tantos, pero lo más importante es que se hizo presente en los tres encuentros de la fase de grupos. El goleador español está viviendo un gran momento y aprovecha todo lo que toca dentro del área.

Te puede interesar: Neymar podría jugar vs Corea del Sur en octavos de final de Qatar 2022

Kylian Mbappé - Francia

Llegó como uno de los candidatos a ser el más valios del certamen y no ha desentonado. En una Francia convertida en una constelación de estrellas, él es la que más brilla. Con un entendimiento perfecto con Antoine Griezmann, se han convertido en el motor ofensivo del vigente campeón del mundo. Además, acumula tres goles y es uno de los máximos anotadores del certamen.