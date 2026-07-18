El increíble XI que Toluca podría armar para su debut en el Apertura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca entienden que, para recuperar el protagonismo en la Liga BBVA MX, deben contar con una plantilla lo suficientemente redonda para pelear con otros equipos como Tigres, Cruz Azul, Chivas y América, por lo que se ha movido con fuerza en este mercado de fichajes.

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De hecho, Toluca recientemente confirmó las llegadas de Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán para la siguiente temporada, así como para la participación que tendrán en la Copa Intercontinental a finales del año. Por tal motivo, aquí conocerás el XI de lujo que el Turco Mohamed puede crear.

¿Qué XI puede presentar el Toluca en el Apertura 2026?

Si tomamos en cuenta que Toluca juega con una línea de 4 al fondo, 5 mediocampistas y un solo delantero nominal, entonces el portero titular del club sería Luis García, mismo que estaría acompañado por Jesús Gallardo, Bruno Méndez, Everardo López y Santiago Simón.

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OFICIAL: Pocho llegó al Infierno 👹 pic.twitter.com/bpygIM36Y4 — Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2026

El centro del campo es el apartado que sufriría más cambios, pues con la baja por lesión de Marcel Ruiz y la salida de Sebastián Córdova el Turco Mohamed apostaría por dos contenciones, siendo estos Franco Romero y Erick Gutiérrez, quien tendría la posibilidad de tener más responsabilidad en el ataque.

Por las bandas, Toluca podría apostar por Helinho y Ricardo Angulo para que Víctor Guzmán quede por detrás del centro delantero, quien sería Paulinho. Así, el Turco Mohamed tendría elementos interesantes en la banca como Nicolás Franco, Pável Pérez y Luan García en la zona defensiva.

¿Cuál es el objetivo del Toluca para el segundo semestre del 2026?

Toluca tiene claro que el objetivo principal del club es volver al protagonismo dentro de la Liga BBVA MX, por lo que una gran participación en el Apertura 2026 sería llegar, como mínimo, a la ronda semifinal. Además, esperan sorprender al mundo entero en la Copa Intercontinental.