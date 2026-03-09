Xolos de Tijuana vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

Urgencia tanto para los Xolos de Tijuana como para Santos Laguna de sumar tres puntos esta noche del domingo 8 de marzo en el duelo que cierra la actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Caliente.

Te puede interesar: El delantero que llegaría a tomar el lugar de Raúl Jiménez en el Fulham

