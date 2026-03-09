logo deportes horizontal
Xolos de Tijuana vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Clausura 2026; marcador online

Duelo en la parte baja de la tabla entre los Xolos de Tijuana y Santos Laguna

Escrito por: Francisco Fernández

Urgencia tanto para los Xolos de Tijuana como para Santos Laguna de sumar tres puntos esta noche del domingo 8 de marzo en el duelo que cierra la actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Caliente.

