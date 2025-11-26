Xolos de Tijuana vs Tigres UANL: no creerás la abismal diferencia del precio de sus plantillas

La Liguilla del Torneo Apertura 2025 tiene como uno de los partidos más interesantes al de Xolos de Tijuana ante Tigres de la UANL . Pero además de la diferencia de puntos que hubo en la fase regular (todos contra todos), también hay una abismal diferencia económica. El plantel de Guido Pizarro tiene un precio mucho más alto que el dirigido por Sebastián Abreu.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, la plantilla de los de Nuevo León tiene un precio de 70.75 millones de euros. Mientras tanto, la cotización de La Jauría se encuentra en 42.13 millones de la moneda europea. No obstante, ninguno de los dos es favorito puesto que Antonio Mohamed y André Jardine dominan la Liga BBVA MX .

Mexsport Gilberto Mora scores his goal of Tijuana during the Play-In match between Tijuana and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on November 20, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.

La serie de cuartos de final de la Liguilla entre Tijuana y Tigres tendrá la ida este miércoles 26 de noviembre a las 11:00 pm (CDMX) en el Estadio Caliente. En tanto, la vuelta será el sábado 29 de noviembre a las 9:10 pm (CDMX) en el estadio Universitario.

Los 10 jugadores más valiosos de los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora (mediocentro ofensivo, 17 años): 4,5 millones de euros.

Shamar Nicholson (delantero centro, 28 años): 3,5 millones de euros.

Kevin Castañeda (mediocentro ofensivo, 26 años): 3 millones de euros.

Vitinho (extremo derecho, 24 años): 3 millones de euros.

Jackson Porozo (defensa central, 25 años): 2,5 millones de euros.

Alejandro Gómez (defensa central, 23 años): 2,5 millones de euros.

Ezequiel Bullaude (mediocentro ofensivo, 25 años): 2,5 millones de euros.

Rafael Inzunza (defensa central, 25 años): 2,5 millones de euros.

Unai Bilbao (defensa central, 31 años): 2 millones de euros.

Aarón Mejía (lateral derecho, 24 años): 2 millones de euros.

Los 10 futbolistas más caros de Tigres de la UANL