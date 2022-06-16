Xpharm se convierte en el primer finalista del Fut Azteca Ecup

Todo está listo para la celebración de la final nacional del Fut Azteca Ecup programada para el próximo lunes 20 de junio, donde Xpharm se verá las caras en contra del ganador de la categoría de Xbox, PanqueDeus.

El desarrollo del torneo fue muy largo y los mejores pro players de la escena competitiva de México se enfrentaron por el pase a la final nacional del torneo que otorgará la clasificación al primer internacional del año, organizado por Azteca Eports.

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¿Te sientes capaz de ganar la Fut Azteca Ecup?

Si, obviamente es la meta principal ya que estamos en mi país, no me gustaría que nos ganaran. Sé que los rivales son muy buenos y la verdad estoy muy emocionado, creo que en los escenarios grandes es cuando demuestras tu mayor potencial, dijo Xpharm en entrevista para Azteca Esports.

Recordemos que los mejores talentos de Colombia, Costa Rica y Argentina se están enfrentando para viajar a México, sede de la Fut Azteca Ecup, que se llevará a cabo en la instalaciones de TV Azteca y será narrada por las mejores voces de nuestro país.

Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague” y compañía le abrieron las puestas de México con la mejor narración del balompié nacional del magno evento organizado por Azteca Esports y TV Azteca Deportes.